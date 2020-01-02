ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية محمد صلاح وماني ونهاية الجولة 21 (صورة)

أحرز النجم الدولي المصري محمد صلاح هدفا وصنع آخر، ليقود فريقه ليفربول للتقدم خطوة في الدوري اإنجليزي، عقب فوزه 2 – صفر على ضيفه شيفيلد يونايتد في المرحلة الحادية والعشرين للمسابقة.

وكان صلاح قد غاب عن هز الشباك في مباريات ليفربول الأربع الأخيرة بمختلف المسابقات، لكنه رفع اليوم عدد أهدافه في بطولة الدوري خلال الموسم الحالي إلى 10 أهداف في المركز الثاني بقائمة هدافي الفريق الأحمر في البطولة هذا الموسم، بفارق هدف خلف ماني (المتصدر).

وتقمص صلاح دور البطولة في المباراة، بعدما افتتح التسجيل مبكرا لليفربول في الدقيقة الرابعة، فيما صنع الهدف الثاني لزميله السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 64، ليهدي اللاعب المصري جماهير الفريق الأحمر الانتصار الأول في عام 2020.

وبهذا الانتصار، واصل ليفربول التحليق في صدارة ترتيب البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 58 نقطة، ويمتلك مباراة مؤجلة مع ويستهام يونايتد.

في المقابل، تجمد رصيد شيفيلد، الذي تلقى خسارته السادسة في البطولة هذا الموسم، مقابل سبعة انتصارات وثمانية تعادلات، عند 29 نقطة في المركز الثامن.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كاملًا: