صدمة جديدة لليفربول بعد إصابة جيمس ميلنر أمام إيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

تلقي الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول صدمة جديدة بعد أن تعرض جيمس ميلنر لاعب وسط الفريق للإصابة خلال مباراة الريدز أمام إيفرتون والتي يستضيفها ملعب أنفيلد اليوم الأحد.

وسقط ميلنر مصابا في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، بعد احتكاك مع ثيو والكوت جناح فريق إيفرتون، ودفع كلوب باللاعب الجزائري ياسر لعروسي بدلا منه بعد التأكد من عدم قدرته على إكمال اللقاء.

أزمة ليفربول

وقالت صحيفة ”ديلي ستار“ إن إصابة جيمس ميلنر، تزيد من معاناة ليفربول في الوقت الذي يستعد فيه كلوب للقتال على عدة جبهات.

وتسببت إصابة ميلنر الذي اعتمد عليه كلوب في الجانب الأيمن أمام إيفرتون في زيادة أزمات المدرب الألماني.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن إصابة ميلنر تعني تقلص عدد الخيارات المتاحة أمام كلوب في ظل غياب الثنائي نابي كيتا وفابينيو عن الريدز.

إصابات متعددة

ويعاني البرازيلي فابينيو من الإصابة في أربطة الكاحل، ولم يعلن ليفربول حتى الآن عن موعد محدد لعودته إلى الفريق، بينما تبدو الأمور أسهل بالنسبة لنابي كيتا الذي يتوقع عودته خلال الشهر الجاري، إلا أنه لا يمتلك نفس تأثير فابينيو على الفريق.

وتعرض كيتا للإصابة في الفخذ خلال عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة ليفربول أمام شيفيلد.

جدول مزدحم

وذكرت ”دايلي ستار“ أن ليفربول تنتظره العديد من المواجهات الحاسمة فيما تبقي من شهر يناير.

ويلعب ليفربول أمام كل من توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد وولفرهامبتون في غضون 12 يوما فقط.

ويختتم الريدز مواجهاتهم في يناير بلقاء وستهام المقرر له يوم 29 يناير الحالي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن كلوب سيكون عليه البحث جيدا في خياراته قبل انطلاق هذه المباريات.