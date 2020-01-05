نادي ليفربول يصعق إيفرتون ويتأهل لدور الـ32 بكأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

تأهل نادي ليفربول إلى دور الـ32 في كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه الصعب بنتيجة 1/0، على منافسه إيفرتون، في ديربي الميرسيسايد، على ملعب أنفيلد اليوم الأحد.

وسجل كورتيس جونس هدف المباراة الوحيد، من تسديدة رائعة من فوق جوردان بيكفورد حارس إيفرتون، في الدقيقة 71.

وقرر المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الاعتماد على تشكيلة تضم لاعبين شبانا، كما استبعد الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

وحقق ليفربول لقب كاس الاتحاد الإنجليزي 7 مرات، آخرها موسم 2005/2006.

وحمل لقاء الليلة رقم 235 في تاريخ مباريات ليفربول وإيفرتون، وفاز ليفربول 95 مرة، بينما فاز إيفرتون 66 مرة وتعادلا 74 مرة، وسجل الريدز 331 هدفا وأحرز إيفرتون 262 هدفا.

وتقابل الفريقان في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 25 مرة، وفاز ليفربول 12 مرة وتغلب إيفرتون 7 مرات وتعادلا 6 مرات.

وتغلب ليفربول في آخر مباراة جمعته بإيفرتون (قبل مباراة اليوم) بنتيجة 5/2 في الدوري الإنجليزي يوم 4 ديسمبر الماضي.

وحقق يورغن كلوب مدرب ليفربول فوزه الثالث على كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون، ليتعادلا في المواجهات الشخصية بينهما، وتعادلا في مناسبة وحيدة.