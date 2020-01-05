هدف مباراة ليفربول ضد إيفرتون.. كورتيس جونس يتقدم للريدز بطريقة رائعة (فيديو)

سجل كورتيس جونس الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه ليفربول مع إيفرتون، في ديربي الميرسيسايد، ضمن مباريات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاء هدف كورتيس جونس بطريقة رائعة في الدقيقة 71.

ويحمل لقاء الليلة رقم 235 في تاريخ لقاءات الفريقين، وفاز ليفربول 94 مرة، بينما فاز إيفرتون 66 مرة وتعادلا 74 مرة.. وسجل الريدز 330 هدفا وأحرز 262 هدفا.

وتقابل الفريقان في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 24 مرة، وفاز ليفربول 11 مرة وتغلب إيفرتون 7 مرات وتعادلا 6 مرات.. وكان آخر لقاء بين الفريقين في كأس الاتحاد في نفس اليوم قبل عامين في نفس المرحلة وفاز ليفربول بنتيجة 2-1.

وتغلب ليفربول في آخر لقاء جمعه بإيفرتون بنتيجة 5-2 في الدوري يوم 4 ديسمبر الماضي.

وفاز ليفربول 7 مرات بلقب كأس الاتحاد آخرها عام 2006 وحصد إيفرتون باللقب 5 مرات آخرها عام 1995.