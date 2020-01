تشيلسي يطيح بنوتينغهام ويتأهل لثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

تأهل نادي تشيلسي إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد تجاوزه نوتينغهام فورست بنتيجة 2/0 في الدور الرابع اليوم الأحد.

وتفوق تشيلسي 2/0 في الشوط الأول، سجلهما كالوم هودسون أودوي، وروس باركلي، في الدقيقتين السابعة و33 على الترتيب.

وسبق أن حقق تشيلسي لقب البطولة 8 مرات من قبل، آخرها موسم 2017/2018، في حين يملك آرسنال الرقم القياسي في البطولة برصيد 13 لقبا، ثم مانشستر يونايتد 12 لقبا.

وفي وقت لاحق يلعب ليفربول مع إيفرتون، وويستهام مع جيلينجهام.

وفي مواجهة أخرى فرض ميدلسبره مباراة إعادة على توتنهام، بعدما أجبره على التعادل 1/1.

وتقدم آشلي فليتشر لميدلزبره في الدقيقة 50، لكن لوكاس مورا تعادل في الدقيقة 61.

وتأهل وست بروميتش ألبيون إلى ثمن النهائي بفوزه 1/0 على تشارلتون أثلتيك، وبارنسلي بتفوقه 3/1 على كرو ألكساندرا، وديربي كاونتي بتجاوزه كريستال بالاس 1/0، وشيفيلد يونايتد الذي فاز 2/1 على فلايد، وكوينز بارك رينجرز الذي اكتسح سوانزي سيتي 5/1، ونورثامبتون تاون بفوزه المثير 4/2 على بيرتن ألبيون.

