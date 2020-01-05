مدرب بايرن ميونخ يرد على أنباء انتقال جيروم بواتينغ إلى آرسنال

استبعد هانزي فليك، مدرب نادي بايرن ميونخ الألماني، رحيل مدافعه المخضرم جيروم بواتينغ، في سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

ونقلت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ الإنجليزية عن فليك قوله: ”جيروم لاعب بايرن ميونخ، لقد تدرب بشكل جيد خلال العطلة الشتوية“.

وأضاف ”لست قلقا من الحديث حول بقائه أو مغادرته، فأنا لا أتخيل رحيله عن بايرن ميونخ في الميركاتو الشتوي“.

وواصل مدرب بايرن ميونخ ”بواتينغ لم يخبرنِ عن أي شيء حول رغبته في مغادرة النادي“.

وارتبط بواتينغ، البالغ من العمر 31 عامًا، بالانتقال إلى آرسنال الإنجليزي، الذي يسعى لتحسين خطه الخلفي بعد التعاقد مع المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

وشارك بواتينغ في 8 مباريات فقط كأساسي مع بايرن ميونخ الموسم الحالي في مختلف المسابقات، وشارك الموسم الحالي في 15 مباراة، علما أن عقده مع النادي البافاري يمتد حتى يونيو 2021.

وانتقل بواتينغ من مانشستر سيتي إلى بايرن ميونخ العام 2011 في 301 مباراة، سجل فيها 8 أهداف وصنع 22.