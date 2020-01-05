تقارير: مانشستر يونايتد يوافق على رحيل بوغبا إلى إنتر ميلان مقابل ضم لاوتارو مارتينيز

كشفت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد حدد شرطا للموافقة على رحيل لاعبه الفرنسي بول بوغبا إلى صفوف فريق إنتر ميلان الإيطالي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”ميرور“ البريطانية، فإن أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، دفع إدارة ناديه لسرعة ضم بوغبا، والتفوق على يوفنتوس بشأن حسم الصفقة.

وأشارت إلى أن مانشستر يونايتد أبلغ إنتر بأنه يريد ضم المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، قبل السماح بانتقال بوغبا إلى ”سان سيرو“.

وأوضحت الصحيفة أن بوغبا أعطى الضوء الأخضر للانضمام إلى كونتي، الذي سبق أن عمل معه خلال فترة وجوده برفقة يوفنتوس.

وشددت على أن بوغبا يفضل العودة إلى إيطاليا بدلا من الانتقال إلى الليقا وتمثيل ريال مدريد، لا سيما أنه سيلعب في الكالتشيو تحت قيادة كونتي.

وأوضحت ”ميرور“ أن الصفقة التبادلية على الأغلب لن تتم قبل الصيف المقبل، ولكن هذا لم يمنع إنتر من محاولة تسريع المفاوضات للحصول على بوغبا خلال الشهر الحالي.

وتبلغ القيمة المالية الحالية لمارتينيز 80 مليون جنيه إسترليني، مقابل 150 مليون جنيه إسترليني لبوغبا.

يُذكر أن لاوتارو مارتينيز يتواجد على رادار برشلونة ومانشستر سيتي.