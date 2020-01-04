وولفرهامبتون يجبر مانشستر يونايتد على مباراة إعادة في كأس الاتحاد الإنجليزي

أجبر فريق وولفرهامبتون، يوم السبت، ضيفه مانشستر يونايتد على خوض مباراة إعادة ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وتعادل وولفرهامبتون سلبيًا مع مانشستر يونايتد ضمن منافسات الدور الرابع للبطولة.

ووفقًا للوائح الاتحاد الإنجليزي للبطولة، يتم خوض مباراة إعادة في حال انتهاء أي مباراة بالتعادل، دون اللجوء إلى أشواط إضافية.

ولم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها إلى أهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إضاعة الهجمات خلال شوط المباراة الثاني، لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي.

وأسفرت بقية مباريات اليوم عن فوز بورنموث على لوتن تاون برباعية نظيفة، برينتفورد على ستوك سيتي بهدف نظيف، وبالنتيجة ذاتها، تغلب شيفيلد وينزداي على برايتون، وأكسفورد يونايتد على هارتلبول بأربعة أهداف مقابل هدف.