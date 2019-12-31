أداما تراوري نجم وولفرهامبتون يرد على تقارير انتقاله لريال مدريد.. وسر بنيانه الجسدي القوي

يعتبر الإسباني أداما تراوري، مهاجم وولفرهامبتون، أحد اكتشافات الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أصبح محط اهتمام عدة أندية إنجليزية وأوروبية لسرعته الكبيرة وقوته البدنية الهائلة.

وبدأ تراوري البالغ من العمر 23 عاما مشواره في أكاديمية برشلونة ”لا ماسيا“، ثم لعب للفريق الثاني لبرشلونة وشارك في 4 لقاءات رفقة الفريق الأول قبل أن يغادر إلى إنجلترا.

وتحدث المهاجم ذو الأصول المالية عن إمكانية اللعب لريال مدريد، قائلا: ”إن كان علي الذهاب نحو ريال مدريد سأذهب لا توجد مشكلة“.

ورفض المهاجم الإسباني الشاب الحديث عن سبب مغادرته لبرشلونة، موضحا: ”كان هناك سوء تفاهم مع برشلونة، رحيلي لم يكن الحل الأمثل لكني أترك الحكاية لنفسي“.

وأكد المهاجم المتألق في صفوف وولفرهامبتون أن التغيير الذي عرفه جسده طبيعي ونتيجة للتدريبات الشاقة، متابعا: ”لا أقوم بزيادة وزني ولا تدريبات رياضة كمال الأجسام، صعب أن تصدقون لكن لا أقوم برياضة كمال الأجسام، إنه طبيعي أقوم بتمرينات وجسمي تطور بسرعة“.

وأكد المهاجم البالغ من العمر 23 عاما، أنه لا يمانع في العودة لإسبانيا لكنه يرغب في أن يكون نجما في إنجلترا، موضحا: ”لا مانع لدي من العودة لإسبانيا، لكني وعدت أن أكون أحد أفضل اللاعبين في إنجلترا“.

ولعب أداما تراوري في المنتخبات السنية الصغرى لإسبانيا وكان قد هدد سابقا بقبول عرض مالي للانضمام لمنتخب أبائه الأصلي، لكن روبيرت مورينو المدرب السابق لمنتخب إسبانيا وجه له الدعوة مؤخرا وحالت الإصابة دون بدايته مع منتخب إسبانيا الأول.

ويلعب تراوري في وولفرهامبتون منذ صيف 2018 وسجل 6 أهداف في 66 لقاء، وأصبح محط اهتمام عدة فرق إنجليزية وأوروبية كبرى، كما تحدثت تقارير إعلامية عن إمكانية عودته لإسبانيا.