كودي قائد وولفرهامبتون غاضب من قرارات حكم الفيديو المساعد ”السخيفة“

انتقد كونور كودي، قائد وولفرهامبتون واندرارز، ما وصفه بأنه استخدام سخيف لتكنولوجيا حكم الفيديو المساعد في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما كان فريقه ضحية قرارين أثارا الجدل خلال هزيمته 1-صفر أمام ليفربول المتصدر، يوم الأحد.

وألغى الحكم أنطوني تيلور في بادئ الأمر هدف الفوز الذي سجله ساديو ماني في نهاية الشوط الأول بسبب لمسة يد ضد آدم لالانا لكن بعد مراجعة طويلة من حكم الفيديو المساعد تم إلغاء القرار واحتساب الهدف.

وحرم وولفرهامبتون بعد دقيقتين من هدف التعادل بعدما قرر حكم الفيديو المساعد أن جوني أوتو كان متسللا بفارق ضئيل للغاية قبل أن يمرر الكرة إلى بيدرو نيتو الذي وضعها في الشباك.

ودعا كودي الغاضب، الذي نشأ في أكاديمية ليفربول، إلى تواصل أفضل بين المسؤولين والحكام واللاعبين بعد تطبيق تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأبلغ كودي شبكة ”سكاي سبورتس“ التلفزيونية: ”نشعر بأننا ضحية. لا يمكنني تحمل ما حدث. إنه شيء سخيف.

”بالنسبة لي (حكم الفيديو المساعد) لا يعمل. بعض الناس يقولون إنه يتخذ القرارات الصحيحة لكننا نحن من نلعب ولا نشعر بأن هذه هي القرارات الصحيحة. أنطوني تيلور شخص رائع لكني طرحت أسئلة ولم أحصل على إجابات“.

وأوضح كودي أن سبب غضب فريقه لا يتعلق بوجود لمسة يد ضد لالانا، لكن بسبب أنهم شعروا بأن هناك لمسة يد في بداية اللعبة عن طريق فيرجيل فان دايك، الذي تسببت تمريرته الطويلة إلى لالانا في الهدف.

وأضاف: ”إنه شيء مروع بالنسبة لي، من الصعب تقبل ذلك. نعتقد أن فان دايك لمس الكرة بيده، لكن الحكم أخبرنا بأن فان دايك كان بعيدا للغاية. لقد مرر الكرة. حكم الفيديو المساعد يؤثر في المباراة. لم يسألنا أحد (كلاعبين) عن رأينا.

”الأمر لا يزال مربكا، لا نحصل على أجوبة في الملعب“.

كما تأثر وولفرهامبتون بقرارات حكم الفيديو المساعد خلال فوزه 3-2 على مانشستر سيتي، يوم الجمعة.

وبعد مراجعة من حكم الفيديو المساعد، حصل سيتي على ركلة جزاء بسبب مخالفة من لياندر دندونكر ضد رياض محرز، لكن روي باتريشيو حارس ولفرهامبتون أنقذ تسديدة رحيم سترلينج من علامة الجزاء.

لكن حكم الفيديو المساعد قرر أن كودي، الذي أبعد الكرة بعدما أنقذ باتريشيو ركلة الجزاء، دخل المنطقة قبل تنفيذ الركلة وأمر بإعادتها. وتصدى باتريشيو لمحاولة سترلينج مجددا لكن جناح منتخب إنجلترا نجح هذه المرة في متابعة الكرة إلى الشباك ليضع سيتي في المقدمة.

وقال كودي بعد هزيمة الأحد باستاد أنفيلد: ”من الصعب تقبل ذلك، حدث ذلك لنا مرتين في آخر مباراتين ضد أفضل فريقين على الأرجح في العالم.

”في الشوط الثاني سيطرنا على المباراة وأبطلنا خطورة ليفربول تماما، لكن من المحبط للغاية أننا نقف هنا ونتحدث حول حكم الفيديو المساعد وليس عن المباراة والطريقة التي لعب بها وولفرهامبتون“.