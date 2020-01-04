”غابيغول“ يلمح لرحيله عن فلامنغو وتشيلسي يترقب

ألمح غابرييل باربوسا مهاجم فلامنغو إلى إمكانية رحيله عن الفريق البرازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ما يعطي تشيلسي وويستهام فرصة للتعاقد معه خلال يناير/كانون الثاني الحالي.

وربطت تقارير في البرازيل المهاجم بالانتقال إلى لندن بعد مطالبة كلا الناديين بالاستفسار عن التعاقد معه، خاصة بعد تألقه مع فلامنغو في كأس ليبرتادوريس وكأس العالم للأندية في قطر الشهر الماضي.

وانضم باربوسا إلى فلامنغو على سبيل الإعارة من إنتر ميلان الإيطالي، لكن الفريق البرازيلي يريد التعاقد معه بشكل نهائي، وقالت صحيفة ”ميرور“: إن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما قد ينتقل للدوري الإنجليزي الشهر الحالي بعدما ودع جماهير فلامنغو عبر رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال اللاعب في رسالة على تويتر: ”شكرا لكم على كل هذا الحب“، وقد اقتنعت الجماهير بأن هذه الرسالة تعني أنه في طريقه للرحيل.

وأمضى باربوسا العام الماضي على سبيل الإعارة في فلامنغو وسجل 43 هدفا في 59 مباراة، كما أنه شارك في خسارة أمام ليفربول في نهائي كأس العالم للأندية.

ويُعتقد أن فلامنغو قدّم عرضا أخيرا للحفاظ على نجمه باربوسا الملقب بـ ”غابيغول“، حيث عرض ما يزيد على 13 مليون جنيه إسترليني مقابل 80% من الحقوق الاقتصادية للاعب.

لكن باربوسا تعثر في حسم أي صفقة بعد تلقي العديد من العروض من الأندية الأخرى، بما في ذلك تشيلسي وويستهام.

ومن المقرر أن يبدأ تشيلسي في حسم صفقاته خلال الميركاتو الشتوي، خاصة وأنه أول فترة انتقالات يمكنه التعاقد مع لاعبين خلالها بعد رفع الحظر عنه.

ويسعى تشيلسي للتعاقد مع مهاجم إلى جوار تامي أبراهام، حيث يبدو من المؤكد أن أوليفر جيرو سيغادر هذا الشهر.

وبعد يوم واحد من الهزيمة بصعوبة أمام ليفربول في نهائي كأس العالم للأندية، أعرب فلامنغو عن أمله في الإبقاء على المدرب جورجي جيسوس والمهاجم باربوسا ليواصل مرحلة البناء بعد أنجح موسم للنادي في حوالي 40 عاما.

وقال المدرب جيسوس: إن أداء فلامنغو في الدوحة، حيث اختتمه بالهزيمة بهدف نظيف بعد وقت إضافي أمام ليفربول، أظهر أنه بوسع بطل البرازيل التنافس على أعلى المستويات.

لكن الأسابيع القليلة المقبلة ستحدد إذا ما كان هذا العام استثنائيا أم ستكون نقطة انطلاقة قوية، خاصة في ظل رغبة باربوسا في الرحيل.