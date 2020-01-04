تقرير: بايرن ميونخ ينوي التعاقد مع جادون سانشو من بروسيا دورتموند

أفادت تقارير صحفية بريطانية، اليوم السبت، أن نادي بايرن ميونخ ألماني انضم لسباق التعاقد مع النجم الإنجليزي جادون سانشو لاعب بروسيا دورتموند، الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة ”مترو“، فإن بايرن ميونخ قرر دخول صراع التعاقد مع سانشو الذي يتردد أنه يريد مغادرة بروسيا دورتوند ويرتبط بعمالقة أوروبا، وأبرزها مانشستر يونايتد، وليفربول.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن رغبة بايرن ميونخ في التعاقد مع سانشو جاءت بعدما رفض تشيلسي انتقال لاعبه كالوم هودسون أودوي إلى النادي البافاري.

وأشارت ”مترو“ إلى أن بايرن ميونخ ينجح بضم نجوم منافسه بايرن ميونخ خلال السنوات الماضية على غرار روبرت ليفاندوفسكي، وماتس هاملز، وماريو غوتزة، وهو ما يساعده على إحكام سيطرته على لقب الدوري الألماني.

ويرتبط سانشو، البالغ من العمر 19 عامًا، بالعودة إلى الدوري الإنجليزي مجددًا، بعدما غادر من مانشستر سيتي إلى بروسيا دورتموند صيف 2017.

ودخل سانشو في أزمات عديدة مع إدارة ناديه، وكذلك مدربه السويسري لوسيان فافر، ما دفع الأخير لاستبعاده أكثر من مرة كإجراء تأديبي، ولعل أبرزها عدم الاعتماد عليه كأساسي أمام برشلونة على ملعب كامب نو في دوري أبطال أوروبا.

موقف تشيلسي

من جهتها قالت صحيفة ”صن“، إن فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي، بدد اهتمام البلوز بضم سانشو في الميركاتو الشتوي الجاري.

وأضافت الصحيفة أن قرار لامبارد جاء بعدما استفسر تشيلسي عن وضع سانشو مع بروسيا دورتموند، وتم إبلاغ البلوز بأن سعر اللاعب يصل إلى 120 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت ”صن“ إلى أن لامبارد قرر أن أولوية تشيلسي الآن هي التعاقد مع مهاجم صريح في الشتاء، لتخفيف العبء عن تامي أبراهام.

ويتابع كشافو تشيلسي تيمو فيرنر مهاجم لايبزيغ الألماني، لكن ناديه الألماني لن يسمح برحيل اللاعب قبل نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت الصحيفة الشهيرة أن موسى ديمبلي لاعب ليون، هو الخيار المتاح للامبار.

أرقام مذهلة

وبحسب شبكة ”أوبتا“ للإحصاءات، فإن سانشو سجل أكبر عدد من المراوغات في الدوري الألماني الموسم الماضي، إذ نجح في 113 مراوغة، بفارق 42 مراوغة عن أقرب ملاحقيه.

وسجل سانشو 12 هدفًا، وصنع 13 في 24 مباراة مع بروسيا دورتموند الموسم الحالي، علمًا بأنه انضم للنادي الألماني صيف العام 2017، وسجل للفريق 26 هدفًا، وصنع 36 من إجمالي 79 مباراة.

وينتهي عقد سانشو مع بروسيا دورتموند في يونيو 2022، ويحصل على راتب أسبوعي يبلغ 190 ألف جنيه إسترليني، أي 10 ملايين جنيه إسترليني سنويًا.