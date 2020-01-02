مانويل نوير يتسبب بأزمة في بايرن ميونخ.. تعرف على التفاصيل

أفادت تقارير صحفية ألمانية، اليوم الخميس، أن الحارس الدولي مانويل نوير يرفض تجديد عقده مع بايرن ميونخ الألماني، حال التعاقد مع ألكسندر نوبل، حارس مرمى شالكه، الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة ”سبورت بيلد“ أن اجتماعا بين حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي، مع مانويل نوير بنهاية الدور الأول، طلب فيه حميديتش من الحارس الدولي الألماني الاستعداد لمنح نوبل فرصة الظهور في 15 مباراة على الأقل مع الفريق البافاري، الموسم المقبل؛ إلا أن نوير رفض ذلك، مبديًا رغبته في المشاركة في جميع المباريات بما في ذلك المباريات الودية.

وأوضحت الصحيفة الشهير أن ألكسندر نوبل حارس شالكه يريد المشاركة في كافة المباريات مع بايرن ميونخ، ولا يرغب في الجلوس بديلًا لنوير، الذي يبلغ من العمر 33 عامًا.

وأشارت صحيفة ”سبورت بيلد“ إلى أن نوبل، البالغ من العمر 23 عامًا مقتنع بأنه إذا استطاع أن يكون الحارس الإسباني لبايرن ميونخ، فإنه سيضمن اللعب أساسيًا أيضًا في منتخب ألمانيا.

وقبل أيام ذكرت صحيفة ”سبورت بيلد“ أن بايرن ميونخ توصل إلى اتفاق مع ألكسندر نوبل، للانتقال إلى النادي البافاري، في صفقة مجانية صيف 2020.

وأضافت الصحيفة بأن نوبل سيوقع عقدا مدته 5 سنوات مع بايرن ميونخ على أن ينضم للنادي البافاري فور نهاية عقده مع شالكه صيف 2020.

ويأتي ذلك بعدما أعلن شالكة في وقت سابق رحيل حارسه نوبل، فور نهاية الموسم الحالي؛ لعدم رغبته في تجديد عقده.

يشار إلى أن مانويل نوير، الحارس الحالي لبايرن ميونخ، انضم إلى النادي البافاري من شالكة أيضا، علما أن عقد نوير ينتهي صيف 2021.

وشارك نوير الموسم الحالي في 26 مباراة مع بايرن ميونخ، استقبل فيها 31 هدفًا وحافظ على نظافة الشباك 8 مرات، في المقابل لعب نوبل 17 مباراة مع شالكه، استقبل فيها 20 هدفا وحافظ على نظافة الشباك 5 مرات.