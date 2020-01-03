صفقة تبادلية مع ريال مدريد قد تنهي أزمة بوغبا في مانشستر يونايتد

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن مانشستر يونايتد يستهدف صفقة تبادلية مع ريال مدريد يحصل بموجبها على الألماني توني كروس لاعب الوسط مقابل الاستغناء عن الفرنسي بول بوغبا للنادي الملكي.

وقالت صحيفة ”صن“ البريطانية إن مسيرة بوغبا في أولد ترافورد انتهت، إذ يسير هو والنادي في اتجاهين متوازيين.

ويقتنع زملاء الدولي الفرنسي الفائز بكأس العالم 2018 في روسيا بأن بوغبا لا يرضى أن يستمر عامين أو ثلاثة مع فريق يتأخر بفارق كبير عن ليفربول ومانشستر سيتي، وليس له أي أمل للتنافس معهما.

ولا يرى بوغبا المنتقل من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد مقابل 89 مليون جنيه إسترليني في صفقة قياسية للنادي أنه يستطيع الاستمرار في ناد لا يحقق ألقابا.

وشارك بوغبا البالغ عمره 26 عاما في مباراتين فقط مع يونايتد منذ أواخر سبتمبر/أيلول الماضي بسبب إصابة في الكاحل.

والآن أكد أولي غونار سولشاير المدير الفني للفريق بأن بوغبا سيغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى أربعة أسابيع مع إصابة جديدة.

ريال مدريد الأقرب

ويظل ريال مدريد هو الوجهة الأكثر احتمالا لانتقال بوغبا، على الرغم من أنه يبدو من غير المرجح أن تتم الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لكن يونايتد يريد ضم كروس البالغ من العمر 29 عاما منذ فترة ويريد أن يعيد هذا الاهتمام والرغبة من جديد.

واقترب النادي من ضم كروس في صيف عام 2014 عقب فوزه بكأس العالم مع ألمانيا، لكن انتهى به المطاف في صفوف ريال مدريد.

وإذا لم يتم الاتفاق على مثل هذه الصفقة، فإن ريال مدريد يريد من كروس الانتقال إلى مكان آخر لتوفير مكان لبوغبا.

وطلب يونايتد سعرا يبلغ 180 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن بوغبا حتى يبعد الأندية المحتملة من التعاقد معه، لكن الأمور تغيرت منذ ذلك الحين ويمكنه الآن المغادرة مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.

لقد دعم سولشاير لاعبا علنا، وأشاد به باعتباره واحدا من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، لكن وراء الكواليس بات المدير الفني النرويجي يشعر بالإحباط من غياب لاعبه المؤثر.

لقد كان مستعدا للسماح له بالرحيل في الصيف الماضي إذا تمت تلبية طلبات المالية لتعويض ما دفعه النادي لجلبه من يوفنتوس.

وشارك بوغبا، الذي تربطه تكهنات دائمة باحتمال الرحيل عن يونايتد، في ثماني مباريات فقط مع الفريق هذا الموسم بسبب الإصابة التي أبعدته عن المنافسات لثلاثة أشهر.

وعاد لاعب وسط يوفنتوس السابق إلى المنافسات كبديل في هزيمة يونايتد بهدفين نظيفين أمام مستضيفه واتفورد، كما شارك في الانتصار 4-1 على نيوكاسل يونايتد في 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

لكنه لم يسافر إلى بيرنلي في انتصار يونايتد بثنائية على ملعب تيرف مور، رغم أن سولشاير قال إنه يتوقع انضمامه إلى التشكيلة أمام آرسنال يوم الأربعاء الماضي.

ويبقى مستقبل بوغبا مع يونايتد من أكثر الأمور التي تتناولها التكهنات خاصة بعد تصريحات وكيل أعماله الأخيرة التي انتقد فيها النادي.

وأبلغ مينو رايولا وكيل أعمال بوغبا وسائل إعلام إيطالية: ”مشكلة بوغبا الآن هي مانشستر يونايتد. ”النادي يعيش في عالم آخر بعيدا عن الواقع ولا يملك مشروعا رياضيا. يمكنه تحطيم أساطير مثل دييغو مارادونا وبيليه وباولو مالديني. يحتاج بول إلى ناد وفريق مثل الوضع في يوفنتوس سابقا“.