صحيفة: مشوار بول بوغبا مع مانشستر يونايتد انتهى

ذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية، أن مشوار النجم الفرنسي بول بوغبا في مانشستر يونايتد قد انتهى في ظل فشل الطرفين في التوصل لاتفاق لإبقاء العلاقة مستمرة بينهما.

وبحسب الصحيفة، فإن زملاء اللاعب في أولد ترافورد مقتنعون أن بول بوغبا لن يعود للفريق في ظل خوفه من بقاء الفريق خلف مانشستر سيتي وليفربول لسنوات.

ويعتقد بول بوغبا، أنه لا يستطيع البقاء في فريق لا يفوز بالألقاب ويرغب في الرحيل نحو فريق ينافس على الألقاب ويكسبها كل موسم.

ويعتبر النجم الفرنسي أغلى صفقة في مانشستر يونايتد بقيمة بلغت 89 مليون جنيه إسترليني، ويغيب حاليا بسبب إصابة في الكاحل حيث لم يشارك منذ أيلول/ سبتمبر الماضي سوى كبديل في لقاءين أمام واتفورد ونيوكاسل.

ورغم أن المدرب أولي جونار سولشاير كان يأمل في مواصلة نجمه الفرنسي الظهور مع الفريق، لكنه غاب عن لقاء آرسنال، ثم أكد أنه لا يزال يعاني من إصابة في الكاحل.

وذكرت تقارير إعلامية إنجليزية أن اللاعب شارك في اللقاءين وهو لا يزال يشعر بالألم كنوع من التضحية من أجل الفريق في ظل إصابة لاعب الوسط الإسكتلندي سكوت ماكتوميناي.

وسيجري بول بوغبا، البالغ من العمر 26 عاما، عملية جراحية في الكاحل، وقد يغيب لفترة تقارب شهرين عن الملاعب وهو ما يزيد من تباعد الطرفين في ظل الوضعية الصعبة للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبقى ريال مدريد الوجهة المفضلة لبول بوغبا بحسب صحيفة ”صن“ لكن تقارير إعلامية أكدت أن وكيل أعماله الشهير مينو ريولا يرغب في نقله وإعادته لفريقه السابق يوفنتوس الإيطالي في ظل علاقته الجيدة بإدارة البيانكونيري.

وتبقى المشكلة في ريال مدريد بحسب ”صن“ أن مصير بول بوغبا مرتبط بمصير الألماني توني كروس، حيث يلعب النجمان في نفس المركز ويبقى رحيل الدولي الألماني حلا مناسبا لقدوم الفرنسي.

وكان مانشستر يونايتد يطالب بمبلغ 180 مليون جنيه إسترليني؛ للتخلي عن بول بوغبا، لكن الوضعية الحالية قد تدفعه لتخفيض مطالبه المالية وقد لا تتجاوز سقف الـ100 مليون جنيه إسترليني أو حتى أقل من ذلك.

وقد تكون صفقة تبادلية بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد تنقل الدولي الألماني توني كروس لأولد ترافورد وبول بوغبا لسانتياغو برنابيو كحل وسط يرضي الطرفين.