سولشاير: بوغبا سيغيب ”عدة أسابيع“ عن مانشستر يونايتد بسبب أحدث مشكلة في الكاحل

‬قال أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، إن لاعب الوسط بول بوغبا سيغيب عن المباريات ”لعدة أسابيع“ بعد أن أجبرته أحدث مشكلة في الكاحل عن الابتعاد عن التشكيلة في مباراة، اليوم الأربعاء، في ضيافة آرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأبلغ سولشاير شبكة ”بي.تي الرياضية“، قبل المباراة: ”يعاني بوغبا من إصابة. إنها في الكاحل ذاته ولذلك سيغيب لفترة“.

وفي تصريحات منفصلة لمحطة مانشستر يونايتد التلفزيونية، قال سولشاير إن اللاعب الفائز مع فرنسا بكأس العالم ”يشعر ببعض الألم في كاحله“.

وأضاف المدرب النرويجي: ”بالقطع سيغيب لعدة أسابيع“.

وشارك بوغبا، الذي تربطه تكهنات دائمة باحتمال الرحيل عن يونايتد، في ثماني مباريات فقط مع الفريق هذا الموسم بسبب الإصابة التي أبعدته عن المنافسات لثلاثة أشهر.

وعاد لاعب وسط يوفنتوس السابق إلى المنافسات كبديل في هزيمة يونايتد 2-صفر أمام مستضيفه واتفورد كما شارك في الانتصار 4-1 على نيوكاسل يونايتد في 26 ديسمبر كانون الأول.

لكنه لم يسافر إلى بيرنلي في انتصار يونايتد 2-صفر على ملعب تيرف مور رغم أن سولشار قال إنه يتوقع انضمام اللاعب البالغ من العمر 26 عاما إلى التشكيلة أمام أرسنال. ويبقى مستقبل بوجبا مع يونايتد من أكثر الأمور التي تتناولها التكهنات خاصة بعد تصريحات وكيل أعماله الأخيرة التي انتقد فيها النادي.

وأبلغ مينو رايولا وسائل إعلام إيطالية: ”مشكلة بوغبا الآن هي مانشستر يونايتد، النادي يعيش في عالم آخر بعيدا عن الواقع ولا يملك مشروعا رياضيا. يمكنه تحطيم أساطير مثل دييجو مارادونا وبيليه وباولو مالديني. يحتاج بول إلى ناد وفريق مثل الوضع في يوفنتوس سابقا“.