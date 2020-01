أستون فيلا يعلن نهاية موسم لاعبيه

قال أستون فيلا المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إن حارس مرماه توم هيتون والمهاجم ويسلي سيغيبان عن صفوفه حتى نهاية الموسم بعد تعرض كل منهما لإصابة في أربطة الركبة خلال المباراة التي فاز فيها 2/1 على بيرنلي الأربعاء الماضي.

وأُصيب ويسلي صاحب أكبر صفقة انتقال في تاريخ النادي خلال اصطدام مع بن مي لاعب بيرنلي وخرج من الملعب محمولا على محفة. وغادر هيتون الملعب بالطريقة نفسها بعد سقوطه على الركبة عند إحراز كريس وود لاعب بيرنلي هدف فريقه.

وقال أستون فيلا في بيان: ”يؤكد النادي أن توم هيتون وويسلي سيغيبان عن الملاعب حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.“

وأضاف البيان ”فقد تأكد أن اللاعبين أصيبا في أربطة الركبة.“

وفي الموسم الحالي يقاتل أستون فيلا للابتعاد عن خطر الهبوط ونتيجة الفوز تقدم للمركز الـ17 بين فرق البطولة العشرين بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.

وسيلتقي أستون فيلا غدا السبت خارج ملعبه مع فولهام في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي.

The Club can confirm that Tom Heaton and Wesley both suffered significant knee ligament damage during our match with Burnley on Wednesday and will now miss the rest of the season. #AVFC

— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 3, 2020