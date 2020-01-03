كشف مدة غياب بول بوغبا.. ومينو رايولا يفتح النار على مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الجمعة، مدة غياب النجم الفرنسي بول بوغبا، عن مانشستر يونايتد الإنجليزي؛ بسبب إصابة في الكاحل.

وبحسب صحيفة ”ليكيب“، فإن بوغبا خضع لجراحة في الكاحل، أمس الخميس، ومن المتوقع غيابه عن الملاعب مدة تصل إلى 6 أسابيع.

وغاب بوغبا، البالغ من العمر 26 عاما، عن مباراة مانشستر يونايتد الأخيرة أمام آرسنال، الأربعاء الماضي، في إطار الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي؛ بسبب آلام في الكاحل.

ولعب بول بوغبا 8 مباريات فقط مع مانشستر يونايتد الموسم الحالي، بواقع 610 دقائق؛ بسبب الإصابة في الكاحل، حيث غاب عن 22 مباراة منذ انطلاق الموسم 2019/2020.

رايولا يفتح النار مجددا

من جهته، فتح مينو رايولا وكيل أعمال بوغبا النار على مانشستر يونايتد، وقال رايولا في تصريحات أبرزتها صحيفة ”صن“ البريطانية: ”لم أهدد أحدا في مانشستر يونايتد ببندقية، لإعادة شراء بول بوغبا.

وأضاف: ”لقد سبق أن شن أليكس فيرغسون هجوما ضدي وضد بوغبا. هذا مسموح به، لكن أين كان السير عندما اشترى خلفاؤه النجم الفرنسي مرة أخرى؟“.

وأردف: ”من الغريب أنهم يتحدثون عن الأموال التي حصلت عليها في صفقة بوغبا، لكنك لا تسمع صوت الفيفا عندما يحصل أياكس على 150 مليون يورو عقب بيع لاعبين صغار، ولكنهم يقولون إن هذا رائع وإن أياكس كان جيدا“.

وسبق أن قال رايولا: ”لن أنقل أي لاعب إلى مانشستر يونايتد. هذا النادي كان سيفسد مارادونا وبيليه ومالديني لو لعبوا فيه“.

هدف العقد

في سياق متصل، أعلن مانشستر يونايتد، أن الهدف الشهير الذي سجله نجمه السابق واين روني على مانشستر سيتي العام 2011، اختير كأفضل أهداف الشياطين خلال العقد الأخير.

وتلقى روني، الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد، كرة عالية من لويس ناني وسددها خلفية مزدوجة أبهرت الجماهير وسجل منها هدف الفوز لمانشستر يونايتد على جاره مانشستر سيتي بنتيجة 2/1، في 12 فبراير 2011، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصل هدف روني على نسبة 50 % من الأصوات في الاستطلاع الذي أجراه مانشستر يونايتد عبر التطبيق الرسمي للنادي، وشارك فيه أكثر من 80 ألف مشجع.

وجاء في المركز الثاني هدف روبين فان بيرسي في شباك أستون فيلا خلال مباراة الفريقين على ملعب أولد ترافورد العام 2013، حيث حصد 14 % من الأصوات، وتلاه في المركز الثالث، الهدف الذي سجله ماركوس راشفورد مؤخرا من ضربة حرة أمام تشيلسي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وهو الهدف المرشح ليكون الأفضل لمانشستر يونايتد في موسم 2019 / 2020، وقد حصد 13% من الأصوات.

وفي المركزين الرابع والخامس، جاء هدفا روني في شباك آرسنال العام 2010 وفي شباك ويستهام العام 2014.