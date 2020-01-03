يورغن كلوب يطلب شيئا واحدا من لاعبي ليفربول قبل مواجهة إيفرتون

طالب يورغن كلوب لاعبي فريقه ليفربول المبتلى بالإصابات، بتقديم كل ما لديهم عندما يواجهون إيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، يوم الأحد.

ووسع ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 13 نقطة أمام أقرب منافسيه بعد الفوز 2/0 على ضيفه شيفيلد يونايتد، أمس الخميس، لكنه فقد لاعب الوسط نابي كيتا بسبب إصابة في الفخذ أثناء الإحماء قبل المباراة.

ومع غياب فابينيو وأليكس أوكسليد-تشامبرلين وشيردان شاكيري وجويل ماتيب وديان لوفرين، تقلصت تشكيلة كلوب بعد فترة مزدحمة نال فيها الفريق لقب كأس العالم للأندية في قطر.

وأبلغ كلوب الصحفيين: ”كل من يرتدي قميص ليفربول يجب أن يقدم كل ما لديه على أرض الملعب. نملك 12 لاعبا (متاحين) بالإضافة إلى الشبان. هذا كل شيء بغض النظر عن التشكيلة التي سأختارها“.

وأضاف: ”لن أبلغ كارلو أنشيلوتي (مدرب إيفرتون) بتشكيلة المباراة. سأقرر بعض الأمور بنفسي والبعض الآخر ستبلغني به الإدارة الطبية“.

وتابع كلوب: ”أنا واثق من أن كارلو لن يُدخل تغييرات كثيرة في ظل فرصة تحقيق الفوز في أنفيلد. الأفضلية الوحيدة لنا هي أنفيلد“.

ولم يفز إيفرتون في قمة منطقة مرسيسايد في أنفيلد، منذ سبتمبر أيلول 1999، وخسر 2/5 في الدوري في وقت سابق من الموسم الحالي؛ وهو ما أدى إلى إقالة المدرب ماركو سيلفا.

وبالفوز على شيفيلد حافظ ليفربول على سجله الخالي من الهزيمة في الدوري لعام كامل، لكن كلوب أشار إلى أنه لا يزال هناك مجال للتطور.

وتابع: ”من الرائع (ألّا نخسر) لكن هدفنا لم يكن تمديد هذا السجل بل الفوز بالمباراة. يجب التأكد من أننا جاهزون مرة أخرى. أنا سعيد للغاية وفخور باللاعبين. لا يمكننا ضمان أي شيء“.