لاعب نوريتش سيتي يشعل صراعا بين كبار أندية الدوري الإنجليزي

ذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن مانشستر يونايتد وضع الإنجليزي تود كانتويل لاعب وسط نوريتش سيتي ضمن لائحة اللاعبين المستهدفين للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 21 عاما، 6 أهداف لفريقه هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، بحسب الصحيفة فإن قيمة كانتويل تبلغ 30 مليون جنيه إسترليني وهو ثاني أغلى لاعب في فريقه بعد الهداف الفنلندي تيمو بوكي.

وأدى تألق تود كانتويل لاهتمام عدة أندية بالتعاقد معه أبرزها مانشستر سيتي وتوتنهام وهو ما قد يجعل ثمنه في سوق الانتقالات يرتفع عن قيمته الحالية.

ويفكر مانشستر يونايتد في تعزيز خط وسطه في ظل إصابة الفرنسي بول بوغبا والإسكتلندي سكوت ماكتوميناي ووضع بحسب تقارير إعلامية الثنائي الألماني إيمري تشان لاعب يوفنتوس وشين لونغستاف لاعب نيوكاسل سيتي هدفا أساسيا في سوق الانتقالات الشتوية الحالية حيث أكد النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب الفريق أنه سيعزز صفوفه بلاعب أو لاعبيْن فقط.

لكن بحسب صحيفة ”ديلي ميل“ يضع مانشستر يونايتد عدة لاعبين تحت المراقبة بهدف ضمهم سواء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية أو الصيفية المقبلة وأبرزهم الإنجليزي جيمس ماديسون لاعب ليستر سيتي والإيرلندي جاك غريليش لاعب وسط أستون فيلا.

ويراقب مانشستر سيتي اللاعب تود كانتويل منذ مدة طويلة ويرغب في التعاقد معه في ظل سياسة المدرب الإسباني بيب غوارديولا في جلب لاعبين شباب للفريق من أجل المستقبل.

لكن وضعية نوريتش سيتي الذي يحتل المركز الأخير في ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز تدفعه للمحافظة على نجمه الشاب من أجل زيادة فرصه في البقاء.

ويملك اللاعب الشاب عقدا مع الفريق ينتهي صيف 2022 وهو ما يجعل مهمة الثلاثي مانشستر سيتي وتوتنهام ومانشستر يونايتد صعبة في خطفه خلال فترة الانتقالات الشتوية وقد يكون الصيف المقبل فرصة لرحيله نحو فريق أكبر.