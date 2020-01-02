مانشستر يونايتد يتحرك لضم نجمي يوفنتوس ونيوكاسل في الميركاتو الشتوي

تبحث إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن تدعيمات قوية لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.

ويعاني الشياطين الحمر من نقص حاد في صفوف الفريق، خاصة على مستوى خطي الهجوم ووسط الملعب.

دعم الوسط

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، إن مانشستر يونايتد يدرس التحرك لضم الثنائي إيمري تشان نجم يوفنتوس الإيطالي، وشين لونجستاف لاعب وسط فريق نيوكاسل الإنجليزي.

ويحتاج اليونايتد لتعزيزات في خط الوسط في ظل غياب بول بوغبا عن صفوف الفريق، بجانب غياب سكوت ماكتوميناي بداعي الإصابة.

وانضم كل من تشان ولونجستاف لقائمة النرويغي أولي غونار سولشاير المدير الفني للفريق، والتي وضعها لدعم الفريق خلال الميركاتو الشتوي.

قلب نيوكاسل

وتحول شين لونجستاف البالغ من العمر 21 عاما فقط إلى قوة مؤثرة في صفوف فريق نيوكاسل تحت قيادة المدير الفني ستيف بروس.

ويقدم اللاعب موسما مميزا مع نيوكاسل في أول ظهور له مع الفريق، كما يلعب بجواره في الفريق شقيقه الأصغر ماتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن لونجستاف كان هدفا لليونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

موقف إيمري تشان

على الجانب الآخر يعيش الألماني إيمري تشان ذو الـ 25 عاما موسما صعبا في يوفنتوس.

وشارك تشان في 272 دقيقة فقط في مباريات الدوري الإيطالي بالموسم الجاري، منذ تولي ماوريسيو ساري مهمة تدريب الفريق في الصيف الماضي.

وذكرت ”ديلي ميل“ أن اللاعبين يمكن أن يمثلا استثمارا قويا لمانشستر يونايتد على المدى الطويل، إلا أنه من غير المرجح أن يتركا الأثر الذي يتوقعه سولشاير.

ويعد جيمس ماديسون نجم ليستر سيتي والذي سجل هدفا رائعا مساء أمس أمام نيوكاسل خيارا مفضلا لمانشستر يونايتد، إلا أن براندن رودجرز المدير الفني لليستر يرفض التفريط في أي من عناصر فريقه في منتصف الموسم الحالي.