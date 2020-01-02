هل أخطأ محرز؟ مانشستر سيتي يكافئ فرناندينيو بعرض جديد

ذكرت تقارير صحفية أن الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي سيكافئ لاعب الوسط البرازيلي فرناندينيو على أدائه الرائع، بتقديم عرض جديد له يبقيه في صفوف حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتتبقى في عقد البرازيلي المخضرم عدة شهور ويمكنه أن يتفاوض مع أي ناد يريد خلال الأسبوع الحالي.

وذكرت صحيفة ”صن“ الأيرلندية أن هذا القرار يأتي بعدما أثار الجزائري رياض محرز القلق بشأن زميله البرازيلي عندما أعلن الشهر الماضي أن فرناندينيو سيغادر النادي الصيف المقبل.

لكن يبدو أن محرز أخطأ، إذ يخطط سيتي لبدء مفاوضات مع اللاعب البالغ من العمر 34 عاما لتقديم عقد جديد له.

ويعني ذلك أن لاعب شاختار دونيتسك الأوكراني الذي انضم إلى سيتي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني سيواصل مسيرته في النادي للموسم الثامن.

وانتقل فرناندينيو من اللعب كلاعب وسط مدافع إلى قلب دفاع بتعليمات من غوارديولا في بداية الموسم، بعد إصابة إيمريك لابورت وجون ستونز ليصبح لاعبا أساسيا في الفريق.

وخلال فترة الأعياد عاد فرناندينيو إلى تشكيلة الفريق وخاص ثلاث مباريات من خمس في الدوري، كما أنه شارك بديلا للابورت منذ إصابته في أغسطس/آب الماضي.

وبالتأكيد سيحرص فرناندينيو على سماع عرض سيتي أولا قبل التفكير في العروض الخارجية الأخرى، حيث يحظى باهتمام العديد من الأندية رغم تقدمه في العمر، كما أنه يحرص على اللعب لعدة مواسم أخرى.

ومع مغادرة ديفيد سيلفا بالفعل الصيف المقبل ستكون خبرة فرناندينيو حاسمة الموسم المقبل.