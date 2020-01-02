 أهداف مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد.. 2/0 للريدز (فيديو) – إرم نيوز‬‎

أهداف مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد.. 2/0 للريدز (فيديو)

أهداف مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد.. 2/0 للريدز (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

وضع النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي فريقه في المقدمة أمام شيفيلد يونايتد خلال المباراة التي تقام بين الفريقين بملعب ”أنفيلد“، في ختام منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز ”البريميرليغ“.

وقابل صلاح عرضية أرضية من زميله روبرتسون وأودع الكرة في الشباك مع بداية المباراة.

وأضاف ساديو ماني الهدف الثاني للريز في الدقيقة 64 من تمريرة سحرية لمحمد صلاح.

يسعى ليفربول لتحقيق الفوز 19 في النسخة الحالية من مسابقة الدوري، من أجل قطع خطوة جديدة نحو حصد اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ 30 عاما، حيث فاز ليفربول في 18 مباراة، وتعادل في لقاء وحيد أمام مانشستر يونايتد هذا الموسم.

بينما يسعى شيفيلد يونايتد لاستعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله مع واتفورد، ثم الهزيمة أمام مانشستر سيتي، للحفاظ على آماله في إنهاء الموسم بإحدى المراكز الأوروبية.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المسابقة برصيد 55 نقطة ويملك مباراة مؤجلة مع وست هام يونايتد.

بينما يحتل شيفيلد يونايتد المركز الثامن برصيد 29 نقطة قبل انطلاق منافسات الجولة.

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