أهداف مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد.. 2/0 للريدز (فيديو)

وضع النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي فريقه في المقدمة أمام شيفيلد يونايتد خلال المباراة التي تقام بين الفريقين بملعب ”أنفيلد“، في ختام منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز ”البريميرليغ“.

وقابل صلاح عرضية أرضية من زميله روبرتسون وأودع الكرة في الشباك مع بداية المباراة.

وأضاف ساديو ماني الهدف الثاني للريز في الدقيقة 64 من تمريرة سحرية لمحمد صلاح.

قوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ليفربول الاول , محمد صلااااااح HD حسابي الاساسي @iF26L pic.twitter.com/B6fJWVRkXV — فيصل اهداف (@CSHDK2000) January 2, 2020

قوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ليفربول الثاني , مااااااااااااني راااائع HD حسابي الاساسي @iF26L pic.twitter.com/7vFbvaQqSM — فيصل اهداف (@CSHDK2000) January 2, 2020

يسعى ليفربول لتحقيق الفوز 19 في النسخة الحالية من مسابقة الدوري، من أجل قطع خطوة جديدة نحو حصد اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ 30 عاما، حيث فاز ليفربول في 18 مباراة، وتعادل في لقاء وحيد أمام مانشستر يونايتد هذا الموسم.

بينما يسعى شيفيلد يونايتد لاستعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله مع واتفورد، ثم الهزيمة أمام مانشستر سيتي، للحفاظ على آماله في إنهاء الموسم بإحدى المراكز الأوروبية.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المسابقة برصيد 55 نقطة ويملك مباراة مؤجلة مع وست هام يونايتد.

بينما يحتل شيفيلد يونايتد المركز الثامن برصيد 29 نقطة قبل انطلاق منافسات الجولة.