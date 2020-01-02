محمد صلاح يغني بالعربية للاعبي ليفربول وكلوب يرقص (فيديو)

انتشر فيديو للنجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي وهو يغني باللغة العربية ”حيوا أبو الفصاد“ وهي أغنية مصرية شهيرة يتم ترديدها في أعياد الميلاد وذلك احتفالا ببدء العام الميلادي الجديد.

ووقف صلاح وإلى جواره الوافد الجديد الياباني تاكومي مينامينو في أول تدريبات العام الجديد استعدادا للقاء شيفيلد يونايتد في وقت لاحق اليوم في ختام الجولة 21 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ورقص المدير الفني الألماني يورغن كلوب على أغنية صلاح بينما صفق لاعبو ليفربول على الأغنية التي لم يفهموا منها أي كلمة لكن إيقاعها نال إعجابهم.

أغنية عيد الميلاد على الطريقة المصرية من محمد صلاح ???????? pic.twitter.com/RtAPBPL2lu — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 2, 2020

ويتصدر ليفربول الدوري الممتاز برصيد 55 نقطة من 19 مباراة ويتفوق بفارق عشر نقاط عن ليستر سيتي ثاني الترتيب قبل مواجهة شيفيلد وله مباراة مؤجلة أمام وست هام يونايتد.

وتوج صلاح هداف البريميرليغ الموسمين الماضيين بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر الموسم الماضي.