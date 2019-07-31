محمد صلاح ينافس رونالدو وميسي وماني وهازارد على جائزة ”الأفضل“

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، قائمة مختصرة تضم عشرة لاعبين للتنافس على جائزة ”الأفضل“ لعام 2019 ضمت النجم المصري محمد صلاح، وزميليه في ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا ساديو ماني، وفيرغيل فان ديك.

وقال الفيفا: إن فريقًا من الخبراء اختار هذه القائمة بناءً على إنجازات كل لاعب خلال الفترة من 16 يوليو/تموز 2018 إلى 19 يوليو/تموز 2019.

وفتح الاتحاد الدولي باب التصويت للجماهير؛ لاختيار أول ثلاثة لاعبين حيث يحصل الخيار الأول على خمس نقاط، والثاني ثلاث، والثالث نقطة واحدة.

وسيتم إضافة أصوات الجماهير بالتساوي مع أصوات الخبراء من الصحفيين والمديرين الفنيين للمنتخبات الوطنية، وكذلك قادة هذه المنتخبات.

وأسهم صلاح وماني وفان ديك في فوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، كما ضمت القائمة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو الحائزين على الجائزة خمس مرات من قبل.

وكذلك فرينكي دي يونغ لاعب وسط أياكس امستردام السابق وبرشلونة الحالي، وزميله السابق ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس الحالي، وإيدن هازارد لاعب وسط تشيلسي السابق وريال مدريد الحالي، وهاري كين هداف توتنهام هوتسبير الذي قاد الفريق لقبل نهائي دوري الأبطال الأول مرة، والفرنسي كيليان مبابي هداف الدوري الفرنسي وباريس سان جيرمان.

وسيتم الكشف عن قائمة مختصرة أخرى تضم ثلاثة لاعبين للتنافس على الجائزة في حفل ”الأفضل“ الذي سيقام في ميلانو في 23 سبتمبر/أيلول المقبل.