جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على إيفرتون (صورة)

سجل غابرييل جيسوس هدفين ليقود مانشستر سيتي للفوز 2-1 على إيفرتون في ملعب الاتحاد اليوم الأربعاء ليتجرع كارلو أنشيلوتي المدرب الجديد لإيفرتون أول هزيمة له في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واستمتع أنشيلوتي بانتصارين من مباراتين قبل الذهاب إلى مانشستر. لكن هذا السجل توقف الآن.

وأعتقد فيل فودن أنه منح سيتي التقدم في الدقيقة 13 لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بداعي وجود تسلل أثناء البناء للهجمة. وفي الفترة الباقية من الشوط الأول لم يكن سيتي في أفضل حالاته لكنه تحسن بعد الاستراحة ليتقدم في الدقيقة 51 عبر جيسوس الذي سجل هدفه السادس في خمس مباريات أمام إيفرتون.

وسرعان ما رفع رصيده إلى سبعة أهداف في خمس مباريات أمام إيفرتون مستفيدا من تمريرة رياض محرز مسجلا هدفه الشخصي الثاني.

وارتكب الحارس كلاوديو برافو خطأ ليمنح إيفرتون فرصة تقليص الفارق حيث سجل ريتشارليسون قبل 19 دقيقة من النهاية.

وحبست الجماهير صاحبة الضيافة أنفاسها لإن دفاع الفريق لم يكن جيدا وضغط إيفرتون لإدراك التعادل لكن الفريق الزائر افتقد اللمسة الأخيرة.

وبهذا الانتصار الرابع في آخر خمس مباريات ظل سيتي على بعد نقطة واحدة خلف ليستر صاحب المركز الثاني لكنه يتأخر بفارق 11 نقطة عن ليفربول المتصدر. وخاض سيتي مباراتين أكثر من ليفربول.. واستمر إيفرتون عاشرا.