مانشستر سيتي يسقط إيفرتون في الدوري الإنجليزي

حقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على إيفرتون بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز غابرييل خيسوس هدفي مانشستر سيتي في الدقيقتين 51 و58، بينما وقع ريشارليسون دي أندرادي على هدف إيفرتون في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 44 نقطة، محافظا على موقعه في المركز الثالث بترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة واحدة عن ليستر سيتي الوصيف، الذي فاز على نيوكاسل يونايتد بثلاثية نظيفة في مباراة الجولة 21، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 25 نقطة في المركز العاشر.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتمكن فيها المدرب الإسباني بيب غوارديولا من الفوز على الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في ثالث مواجهة تجمع بين المدربين، بعد مواجهتين سابقتين في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2014، فاز فيها أنشيلوتي مع ريال مدريد على جوارديولا مع بايرن ميونيخ، بنتيجتي (4-0) و(1-0) في الذهاب والإياب.