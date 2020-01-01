يورغن كلوب يكشف موعد ظهور مينامينو مع ليفربول.. ويسخر من أزمات تقنية الفيديو

أوضح الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، موقف لاعبه الجديد تاكومي مينامينو، المنضم حديثا للفريق من سالزبورغ النمساوي، من المشاركة أمام شيفيلد يونايتد، غدا الخميس.

كلوب تحدث في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، التي ستجمع بين ليفربول وشيفيلد ضمن الجولة 21 من البريميرليغ، غدا الخميس، على ملعب أنفيلد رود.

وقال كلوب: ”كان في تمرينات الفريق بالأمس، حضر جلسة خفيفة واستمتع بها كثيرا. الأولاد كانوا يتعاملون معه بطريقة لا تصدق، وتحديدا ماني ونابي كيتا“.

وأضاف: ”لقد رحبنا بمينامينو كثيرا ولم يكن متفاجئا من ذلك، لغته الإنجليزية جيدة نوعا ما، لكنه يجيد التحدث بالألمانية، ولذلك تحدثت معه كثيرا. لقد تعاقدنا مع لاعب لديه قيم نادٍ مثل سالزبورغ، وأخبرته أن يكون على طبيعته“.

وأكمل: ”نتمنى أن نرى مينامينو الذي تألق أمامنا، اللاعب الرائع الذي لفت أنظارنا في سالزبورغ، لكن لا يمكنه أن يشارك أمام شيفيلد، ربما يظهر بمواجهة إيفرتون“.

وواصل: ”لم نأت بمينامينو ليقبل أنه سيكون اللاعب الرابع أو الخامس في الهجوم. يمكنه اللعب في العديد من المراكز، لدينا العديد من الخيارات له“.

واختتم: ”لا يجب أن أعرف من أين يمكن أن يبدأ، ولكن نحن بحاجة إلى استخدام مهارته وإمكانياته بطريقة صحيحة. سيكون من الرائع أن يمنحه الناس بعض الوقت“.

وعن تألق جو غوميز، أشار: ”بدأنا الموسم بأربعة مدافعين من الطراز العالمي، إضافة إلى أن فابينيو يمكنه أن يلعب هناك، لم أتوقع أن يصاب هذا العدد، عليك التأكد أنك جاهز عندما تحين الفرصة، وكان من المنطقي أن يتحلى بالهدوء، وهذا ما فعله غوميز وبدأ يلعب بشكل جيد وآمل أن يبقى لائقا“.

وعن تقنية الفيديو والجدل الذي أثارته مؤخرا، أوضح كلوب: ”إنها ليست أكبر مشكلة في العالم، نحن نريد المزيد من التوضيح والقرارات الصائبة، الآن يأخذون ساعة ونصف ساعة لمراجعة ما إذا كان ظفر إصبع القدم متسللا! هذا مثير للسخرية!“.

وأردف: ”لقد كان هناك اجتماع للمدربين مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وكان هنالك قرار بأنه سيتم اعتماد خط (وهمي) أعرض لمراجعة التسلل. أعجبني ذلك خاصة أنه لن يكون هنالك وقت أطول لمراجعة الحالات وسيتم اتخاذها بشكل أفضل“.