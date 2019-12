بعد مشاركته في تدريبات ليفربول لأول مرة.. هل يشارك مينامينو في ديربي ميرسيسايد؟

قضى الياباني تاكومي مينامينو يومه الأول في مركز تدريب ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممناز وبطل أوروبا ”ميلوود“ بعد انتقاله للفريق.

وأعلن ليفربول قبل أيام تعاقده مع مينامينو قادما رد بول سالزبورغ النمساوي مقابل 7.25 مليون جنيه استرليني (9.30 مليون دولار).

وانضم اللاعب البالغ عمره 24 عاما إلى تدريبات الفريق الإنجليزي في اليوم الأخير من عام 2019 ومن المحتمل أن تكون مباراته الأولى بقميص ليفربول أمام إيفرتون في ديربي ميرسيسايد في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي مطلع الأسبوع المقبل حيث تمنعه قوانين الدوري الإنجليزي من مواجهة شيفيلد يونايتد يوم الخميس.

ونشرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية كواليس استقبال اللاعب الياباني في ملعب التدريب، إذ نزل من سيارته التي يقودها سائق وكان في استقباله أحد أعضاء الجهاز الفني المعاون للألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول.

وكان السنغالي ساديو ماني أول لاعب يستقبل مينامينو حيث شاهده في أحد الممرات وعانقه بحرارة نظرا لأن ماني كان لاعبا سابقا في سالزبورغ.

وسأل النجم السنغالي الوافد الجديد مينامينو عما إذا كان كل شيء جيدًا قائلا: ”مرحبًا، إنه لأمر جيد أن أراك هنا“.

بعد ذلك تجول مينامينو في مركز تدريب ليفربول وشاهد السويسري شيردان شاكيري، الذي بدا مسروراً بشكل خاص لرؤيته وعانقه قائلا ”صديقي! هل أنت بخير؟“ فأجاب مينامينو، الذي يتعلم الإنجليزية حاليا، ”نعم بخير“.

وتفقد لاعب الوسط الياباني المرافق الطبية للنادي وشاهد أليكس أوكسلايد تشامبرلين وبن وودبورن يتلقان العلاج لكنهما صافحا زميلاهما الجديد.

It's time for Inside Training… ????

Go behind-the-scenes on @LFCTV GO, as Takumi Minamino trains with the Reds for the first time ????

— Liverpool FC (@LFC) December 31, 2019