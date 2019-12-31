بوغبا يغيب عن مباراة مانشستر يونايتد ضد آرسنال وسط غضب إدارة ناديه من تصريحات وكيل أعماله

ذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن النجم الفرنسي بول بوغبا لم يسافر مع فريقه مانشستر يونايتد إلى لندن، مما يؤكد غيابه عن مباراة آرسنال المقررة، غدًا الأربعاء، في إطار الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغاب لاعب الوسط الفرنسي عن مانشستر يونايتد لفترة طويلة بلغت 3 أشهر، بسبب الإصابة لكنه عاد مؤخرًا للمشاركة بشكل تدريجي خلال لقاءين قبل أن يغيب مجددًا عن اللقاء السابق أمام بيرنلي.

وأكد أولي غونار سولشاير أن سبب غياب بوغبا عن اللقاء السابق حاجته لفترة أطول لاستعادة لياقته البدنية وجاهزيته للعب.

لكن بوغبا سافر إلى فرنسا، يوم السبت، للقاء شقيقيه ماتياس فلورنتين، وشارك في لقاء خيري أغضب إدارة مانشستر يونايتد من تصرفاته.

وخلال فترة تعافيه أقدم بول بوغبا المصاب في الكاحل على نشر فيديوهات عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء لعبه كرة السلة، وهو ما كان يهدد خطة تعافيه وعودته للملاعب.

وحاول النجم الفرنسي خلال الصيف الماضي الرحيل عن أولد ترافورد نحو ريال مدريد، حيث كان مطلبًا أساسًا لمواطنه زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي لكن إدارة مانشستر يونايتد رفعت مطالبها المالية لسقف رفضه الفريق الإسباني.

وما زال مستقبل بوغبا غير واضح في مانشستر يونايتد، حيث تربطه تقارير إعلامية بالعودة لفريقه السابق يوفنتوس الإيطالي أو الذهاب لريال مدريد.

وزاد مينو رايولا، وكيل أعماله، من غضب إدارة مانشستر يونايتد بعد تصريحاته الأخيرة ضد الفريق.

وقال رايولا عن مستقبل بوغبا:“نعم أتمنى أن يكون في فريق يقاتل من أجل لقب الدوري، وأتمنى من أجل لقب دوري أبطال أوروبا“.

وأضاف:“هل أنا الوحيد الذي يشعر بالقلق حول مستقبل مانشستر يونايتد؟ شيء غريب أعتقد أن كل أنصار الفريق قلقون على مستقبل فريقهم“.

وأكد أن مستوى الفريق الإنجليزي يدفعه للقلق على موكله، موضحًا:“هذا يقلقني على موكلي، طالما بوغبا في مانشستر يونايتد فهو يرغب في الفوز بالألقاب“.

وأضاف:“مشكلة بول بوغبا أنه في فريق مانشستر يونايتد الغائب عن الواقعية ودون مشروع رياضي“.

ورد الوكيل الشهير على أخبار تسببه بفشل صفقة النرويجي إيرلينغ هالاند، موضحًا:“لن أجلب أي لاعب هنا بطبيعة الحال هم يدمرون حتى مارادونا وبيليه، بول بوغبا يحتاج لفريق مثل يوفنتوس حيث كان سابقًا“.