أس: ريال مدريد يبلغ زيدان قراره بشأن صفقة بول بوغبا

ذكرت صحيفة ”أس“ الإسبانية أن إدارة نادي ريال مدريد أبلغت مدرب الفريق، الفرنسي زين الدين زيدان، رفضها التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوغبا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويصر زيدان منذ الصيف الماضي على التعاقد مع مواطنه بوغبا، لتعزيز خط وسط ريال مدريد، الأمر الذي دفع إدارة النادي الملكي لمحاولة ضم اللاعب، لكن إدارة مانشستر يونايتد تصدت لكل محاولات النادي الإسباني، ويبدو أن إدارة ريال مدريد استسلمت في ظل تألق الأوروغواياني فيدي فالفيردي.

وأوضحت ”أس“ أن إدارة ريال مدريد تعتقد أن فالفيردي يمكن أن يلبي حاجات ريال مدريد، بعد مستواه اللافت منذ بداية الموسم الحالي، في ظل صعوبة ضم بوغبا، مع تعنت إدارة مانشستر يونايتد.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية قبل أيام أن مانشستر يونايتد مستعد للتفكير في إمكانية بيع بوغبا لريال مدريد، بشرط أن تكون العروض المقدمة مغرية جدا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد ينتظر أن يقدم ريال مدريد عرضا بقيمة 160 مليون جنيه إسترليني، أو 85 مليونا فقط بالإضافة إلى بطاقة الشاب البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وقبل أشهر، أعلن بوغبا، البالغ من العمر 26 عاما، رغبته في خوض تحد جديد، ما ضاعف التكهنات بشأن مستقبله مع مانشستر يونايتد، حيث ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد، والعودة إلى يوفنتوس الإيطالي.

وشارك بوغبا الموسم الحالي في 8 مباريات فقط مع مانشستر يونايتد، بواقع 610 دقائق، حيث غاب مدة طويلة بسبب الإصابة.

وغادر بوغبا مانشستر يونايتد، مجانا، العام 2012 إلى يوفنتوس، قبل أن يعيده النادي الإنجليزي العام 2016، مقابل 105 ملايين يورو، ويرتبط بعقد مع الفريق حتى يونيو 2021.