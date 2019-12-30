تقرير: أنشيلوتي يسعى لضم جيمس رودريغيز للمرة الثالثة

ذكرت صحيفة ”إل ديسماركي“ الإسبانية، اليوم الإثنين، أن إيفرتون يتصدر سباق التعاقد مع الكولومبي جيمس رودريغيز لاعب وسط ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ يوم الأربعاء المقبل.

ويسعى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الجديد لإيفرتون للتعاقد للمرة الثالثة مع رودريغيز بعد ضمه إلى ريال مدريد ثم بايرن ميونخ.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن أنشيلوتي سيحصل على موافقة النادي بشأن ما يمكن أن ينفعه على التعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقد حدد المدير الفني البالغ من العمر 60 عاما رودريغيز بين أولوياته، خاصة وأنه كان يسعى لضمه حينما كان مديرا فنيا لنابولي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رودريغيز سيكلف إيفرتون نحو 43 مليون جنيه إسترليني، كما أن أندية آرسنال وإنتر ميلان وروما وأولمبيك مارسيليا تسعى لضمه.

ويسعى نابولي أيضا لضم رودريغيز الذي شارك في 9 مباريات فقط في جميع المسابقات مع ريال مدريد هذا الموسم.

ويشير تقرير الصحيفة الإسبانية إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي حريص على الاستفادة من لاعب وسط موناكو السابق عند فتح فترة الانتقالات، رغم أن صحيفة ”أس“ الإسبانية أيضا تشير إلى أن ريال مدريد يريد الاحتفاظ باللاعب حتى الصيف المقبل على الأقل.

وقضى لاعب الوسط البالغ من العمر 28 عاما الموسمين الأخيرين على سبيل الإعارة في بايرن ميونخ، لكنه فشل في ترك بصمته لينتقل للفريق البافاري بشكل نهائي.

وأكد أنشيلوتي أن إيفرتون لن يستهدف التعاقد مع مهاجم جديد الشهر المقبل، لكنه استبعد الآن تعزيز تشكيلته في مراكز أخرى.

وحقق إيفرتون فوزين متتاليين في الدوري الإنجليزي الممتاز بقيادة أنشيلوتي الذي استهل مسيرته بالانتصار بهدف نظيف على بيرنلي بملعب غوديسون بارك يوم الخميس الماضي، قبل الفوز يوم السبت بهدفين مقابل هدف على نيوكاسل يونايتد.

مدرب مخضرم

وعين إيفرتون أنشيلوتي، أحد أنجح المدربين في أوروبا، ليقود الفريق لمدة 4 سنوات ونصف السنة، ليحل محل البرتغالي ماركو سيلفا الذي أقيل بعد دخول إيفرتون منطقة الهبوط عقب الخسارة 2/5 من غريمه ليفربول في قمة المرسيسايد خلال وقت سابق هذا الشهر.

وقال أنشيلوتي فور توليه المسؤولية: ”إيفرتون ناد كبير ويتمتع بتاريخ عريق ولديه قاعدة من الجماهير المتحمسة، وهناك رؤية واضحة من المالك والإدارة لتحقيق النجاح والألقاب“.

وترك أنشيلوتي، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين مع ميلان ومرة مع ريال مدريد، تدريب نابولي بعد خلاف مع رئيس النادي الإيطالي أوريليو دي لاورينتيس.