صديق مورينيو يكشف مستقبل كريستيان إريكسن لاعب توتنهام

لا يزال مستقبل لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن، نجم توتنهام الإنجليزي، يثير الكثير من الأخبار في ظل رغبة توتنهام في الاستفادة ماديا من خروجه، حيث يفضل بيعه في فترة الانتقالات الشتوية 2020، بدلا من تركه يرحل مجانا الصيف المقبل، حيث ينتهي عقده مع السبيرز في يونيو 2020.

وأكد البرتغالي إلاديو باراميس صديق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو منذ الطفولة ومساعده السابق في بنفيكا، في مقال لصحيفة ”ريكورد“ البرتغالية، أن لاعب الوسط الدنماركي لن يرحل في سوق الانتقالات الشتوي، ويفضل الرحيل مجانا في الصيف المقبل.

وكتب باراميس، صديق مورينيو المدير الفني لتوتنهام: ”ربما من الممكن رؤية الجاذبية السحرية لجوزيه مورينيو في التعامل مع الأشهر الستة الأخيرة لإريكسن“.

وأضاف: ”خروج إريكسن من توتنهام دون مقابل مؤكد“.

وارتبط إريكسن، الصيف الماضي، بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، لكن دانييل لافي رئيس توتنهام، طالب بمقابل مالي يقترب من 100 مليون يورو، فيما رفض اللاعب الرحيل إلى مانشستر يونايتد مفضلا خوض تجربة خارج إنجلترا.

وقلص دانييل ليفي رئيس توتنهام مطالبه المالية مؤخرا، ويتردد أنه مستعد للتخلي عن كريستيان إريكسن مقابل مبلغ لا يتجاوز 40 مليون يورو، لكن اللاعب يفضل الرحيل مجانا في الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن مانشستر يونايتد بدأ محاولة جديدة لضم النجم الدنماركي في محاولة لأخذ أسبقية على ريال مدريد في الصفقة.

ومنذ تعيين جوزيه مورينيو مدربا جديدا لتوتنهام، خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، لم يبدأ إريكسن أساسيا سوى في اللقاء الأخير أمام نوريتش سيتي، والذي انتهى بالتعادل 2/2، في حين شارك بديلا في 6 لقاءات.

وحاول توتنهام إقناع إريكسن بتمديد عقده، لكنه واجه الرفض، وقال مورينيو حول مستقبل اللاعب: ”نحن منفتحون معه، نحتفظ بالقرار لنا، وأنا متفق مع الرئيس حول الموضوع، لكنها أشياء بيننا“.

وحاول جوزيه مورينيو إقناع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم الصيف المقبل، بالبقاء مع السبيرز، ونجح في الإبقاء على المدافع البلجيكي توبي ألدرفيريلد الذي مدد عقده، لكن لا يزال في الفريق لاعبون تنتهي عقودهم الصيف المقبل،أبرزهم: يان فيرتونخين، والحارس ميشيل فورم.