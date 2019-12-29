مورينيو يشيد بالتزام إريكسن مع توتنهام ويتجنب الحديث عن مستقبله

‬تجنب جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، الحديث عن مستقبل صانع اللعب كريستيان إريكسن، لكنه أشاد بمستواه بعد مساهمته في التعادل 2-2 مع نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس السبت.

وفي أول مشاركة أساسية له تحت قيادة مورينيو سجل لاعب الدنمارك، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، هدفا من ركلة حرة رائعة.

وقال إريكسن (27 عاما) في وقت سابق إنه يريد أن يخوض تحديا جديدا في الموسم المقبل ويمكنه الدخول في مفاوضات من أجل الانتقال مجانا إلى ناد أجنبي اعتبارا من أول يناير كانون الثاني.

وجدد توتنهام عقد المدافع توبي ألدرفيريلد قبل أيام بطلب من مورينيو، لكن المدرب البرتغالي لم يحسم مستقبل إريكسن حتى الآن.

وأبلغ محطة ”سكاي سبورتس“: ”لا أريد الحديث (عن مستقبل إريكسن). وأحتفظ بالأمر بيني وبين رئيس النادي“.

وخاض إريكسن 298 مباراة مع توتنهام وساهم في وصول الفريق اللندني لنهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي لكنه شارك ست مرات فقط كبديل في الدوري منذ وصول مورينيو الشهر الماضي.

ورغم ذلك أشاد مورينيو بالتزام إريكسن، مضيفا: ”أنا سعيد بمستواه وكان أفضل لاعب في المباراة.. ما يمكنني قوله فقط أنه يحاول مساعدة الفريق“.

وفي أول أيام العام الجديد سيحل توتنهام، صاحب المركز السادس، ضيفا على ساوثهامبتون الذي تحسن في المباريات الأخيرة وترك قاع الدوري ليصعد للمركز 15.