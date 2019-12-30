محمد صلاح ينافس بـ4 أهداف من أصل 10 في جائزة أفضل هدف لنادي ليفربول في 2019 (فيديو)

طرح نادي ليفربول الإنجليزي 10 أهداف في استفتاءً على أفضل هدف للريدز في العقد الذي شارف على النهاية، (2009-2019).

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح، بقوة في قائمة الـ10 أهداف حيث يتنافس بـ4 أهداف من أصل 10 عن أفضل هدف في 2019.

وأهداف محمد صلاح المرشحة هي أهدافه على تشيلسي وآرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وهدفه على ريد بول سالزبورغ النمساوي بدوري أبطال أوروبا.

كما تضمنت القائمة هدفي ديفوك أوريغي على برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وتوتنهام في النهائي للموسم الماضي، وإيفرتون، وهدف جيني فينالدوم على برشلونة كذلك، وهدف ساديو ماني على بايرن ميونخ الألماني في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وكذلك هدف أوكسليد تشامبرلين ضد جينك البلجيكي بدوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي الأهداف الـ10:

وأنهى ليفربول مباريات العام 2019 بالفوز 1/0على وولفرهامبتون، سجله السنغالي ساديو ماني، ليرفع الريدز رصيده إلى 55 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي الثاني، والذي لعب مباراة أكثر من الريدز.

وحقق ليفربول 18 فوزا، وتعادل مرة وحيدة، ولم يخسر أي جولة في 19 مباراة، ويأمل أن ينهي الموسم بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز، بعد غياب دام 30 عاما.

وحل ليفربول في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي، الذي أحرز اللقب للمرة الثانية على التوالي.