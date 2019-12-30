نادي ليفربول يحقق في مزاعم اعتداء لاعب من وولفرهامبتون على طفل من جامعي الكرات

أكد نادي ليفربول فتح تحقيق في مزاعم اعتداء أحد لاعبي فريق وولفرهامبتون على أحد أطفال جامعي الكرات خلال لقاء جمع الفريقين في إطار الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الأحد، وانتهت لصالح الريدز بهدف نظيف سجله ساديو ماني.

وجاء في بيان لفريق ليفربول: ”الفريق سيتبع البروتوكولات القائمة فيما يتعلق بجمع المعلومات ذات الصلة“.

وأضاف: ”في الوقت التي تجري خلاله التحقيقات لن نقدم أي تعليقات أخرى“.

وتمس الاتهامات مدافع وولفرهامبتون الإسباني جوني كاسترو، التي ترددت مزاعم حول استعماله العنف ضد صبي جامع للكرات خلال إحدى اللقطات في اللقاء.

وحال أكدت التحقيقات أن المدافع جوني استخدم العنف ضد الطفل جامع الكرات فسيتعرض لعقوبة تأديبية من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، حال تضمن تقرير حكم اللقاء الواقعة.

وليست المرة الأولى التي يشهد فيها الدوري الإنجليزي الممتاز حوادث بين جامعي الكرات واللاعبين فقد سبق لنجم تشيلسي السابق ولاعب ريال مدريد الحالي البلجيكي إيدين هازارد أن تعرض للطرد بعدما ضرب جامع كرات في أثناء أحد اللقاءات أمام سوانزي سيتي في كأس الاتحاد عام 2013.

وتلقى إيدين هازارد عقوبة الإيقاف لمدة 3 لقاءات.

وحقق لفربول الفوز على وولفرهامبتون 1-0 ليواصل صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز متقدما بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي الثاني و14 عن مانشستر سيتي الثالث.

كما واصل ليفربول سلسلته دون هزيمة في ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز للقاء الخمسين على التوالي محققا 40 انتصارا و10 تعادلات .

وكان وولفرهامبتون حقق مفاجأة في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز حين هزم مانشستر سيتي 3-2 وللمرة الثانية هذا الموسم.