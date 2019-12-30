يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول ينتقد التوقفات الطويلة بسبب قرارات حكم الفيديو المساعد

عاد نظام حكم الفيديو المساعد إلى دائرة الضوء، أمس الأحد، بعدما أثار‭ ‬حنق مدربي الفريقين خلال فوز ليفربول 1-صفر على وولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأعاد هدف ساديو ماني الفارق بين ليفربول المتصدر وأقرب ملاحقيه ليستر سيتي إلى 13 نقطة، لكن الهدف لم يحتسب إلا بعد مراجعة طويلة من جانب حكم الفيديو المساعد، بسبب لمسة يد محتملة ضد آدم لالانا.

وقال يورغن كلوب، مدرب ليفربول: ”نحن في ديسمبر ونتجه إلى يناير. توقف اللاعبين لهذه الفترة الطويلة ليس جيدا. الأفضل أن يذهب الحكام بأنفسهم إلى الشاشة لأنها بجانبنا مباشرة ولم تستخدم مطلقا ولا أدري لماذا.

”إذا كان التسلل بفارق بسيط.. ففي هذه الحالة يمكنني تفهم الأمر، لكن مع لمسة يد محتملة، لا أتفهم ذلك“.

وأضاف: ”كان الأمر سيصبح أسرع (إذا ذهب الحكم إلى الشاشة)، لكن هكذا تسير الأمور في إنجلترا ولا يمكننا تغيير ذلك“.

وحرم وولفرهامبتون بعد ذلك من هدف التعادل بواسطة حكم الفيديو المساعد أيضا، وهو قرار آخر جاء توقف طويل.

وقال نونو إسبيريتو سانتو، مدرب وولفرهامبتون، الذي تلقى إنذارا بسبب الاعتراض على الهدف الملغي، إنه ليس من مؤيدي قرارات حكم الفيديو المساعد التي تتخذ من على بعد عشرات الكيلومترات من أماكن إقامة المباريات.

ويتخذ حكم الفيديو المساعد في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز من ستوكلي بارك في غرب لندن مقرا له.

وأضاف المدرب البرتغالي: ”لا يعجبني ذلك. الحكم في هذا الموقف لا يشعر بالمباراة مثل الشخص الموجود في الملعب. لست أنا من يحق له أن يقول كيف يمكن تحسين هذا الأمر، لكني أعتقد أن الأسلوب الحالي بائس“.

ويلتقي ليفربول مع شيفيلد يونايتد باستاد أنفيلد، يوم الخميس المقبل، بينما يحل وولفرهامبتون ضيفا على واتفورد صاحب المركز قبل الأخير، بعد غد الأربعاء.