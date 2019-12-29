تشيلسي يقلب تأخره لفوز درامي على آرسنال في الدوري الإنجليزي (فيديو)

قلب تشيلسي تأخره 0/1 إلى فوز درامي بنتيجة 2/1، على منافسه آرسنال، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في ديربي لندن، في قمة مباريات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الإمارات.

وافتتح آرسنال التسجيل بهدف مبكر سجله المهاجم الغابوبي بيير إيمريك أوباميانغ بضربة رأسية متقنة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 13.

لكن الإيطالي جورجينيو أدرك التعادل لتشيلسي في الدقيقة 83، مستغلا كرة ثابتة لعبها ماسون مونت، وفشل بيرند لينو حارس آرسنال في صدها.

وقلب تشيلسي الطاولة على آرسنال بعدما سجل له تامي أبراهام هدف الفوز في الدقيقة 87.

ورفع الفوز رصيد تشيلسي إلى 35 نقطة في المركز الرابع، في حين جمدت الخسارة رصيد آرسنال عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتكبد آرسنال الخسارة السادسة في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، في حين حقق الفوز 5 مرات فقط، وتعادل 9 مرات، أما تشيلسي فحقق الفوز الحادي عشر، مقابل تعادلين و5 خسائر.