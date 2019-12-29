ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف أوباميانغ في مباراة آرسنال ضد تشيلسي (صورة)

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أوباميانغ رفع رصيده إلى 13 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز ويتأخر بـ4 أهداف عن المتصدر جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي الذي سجل 17 هدفا.