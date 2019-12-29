ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف أوباميانغ في مباراة آرسنال ضد تشيلسي (صورة)

افتتح المهاجم الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ التسجيل لناديه آرسنال في الدقيقة 13 في مباراته أمام تشيلسي في ديربي لندن في قمة مباريات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وحصل أوباميانغ على كرة من كالوم تشامبيرس ليودعها شباك الحارس الإسباني كيبا إريزابالاغا بضربة رأس.
ورفع أوباميانغ رصيده إلى 13 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتأخر بـ4 أهداف عن المتصدر جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي الذي سجل 17 هدفا.
وفي المركز الثالث يأتي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد وداني إنجز لاعب ساوثهامبتون لاعب ساوثهامبتون وسجل كل منهما 12 هدفا.
ويأتي 3 لاعبين في المركز الرابع، وهم رحيم سترلينغ لاعب مانشستر سيتي، وهاري كين مهاجم توتنهام، وتامي أبراهام مهاجم تشيلسي، وسجل كل منهم 11 هدفا.
وفيما يلي قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف أوباميانغ.
1. جيمي فاردي، ليستر سيتي، 17 هدفا.
2. بيير إيمريك أوباميانغ، آرسنال، 13 هدفا.
3. ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، وداني إنجز (ساوثهامبتون)، ولكل منهما 12 هدفاا.
4. رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي)، وهاري كين (توتنهام)، وتامي أبراهام (تشيلسي)، ولكل منهما 11 هدفا.