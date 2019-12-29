هدف مباراة آرسنال ضد تشيلسي.. أوباميانغ يضع الغانرز في المقدمة (فيديو)

سجل المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، الهدف الأول لناديه آرسنال في المباراة التي تجمعه مع تشيلسي في قمة مباريات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف أوباميانغ في الدقيقة 13 من ضربة رأسية.

الدوري الانجليزي | ارسنال 1 × 0 تشيلسي |هدف اول ارسنال اوباميانغ HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/ew0SrglvOZ — ديربي لندن مع فهد (@XSS7A) December 29, 2019

ومن المتوقع أن يكون اللقاء مسرحا لصراع من نوع خاص بين المدربين الواعدين الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، والإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي.

هذه المباراة رقم 199 في ديربي لندن بين آرسنال وتشيلسي.

ويحتل آرسنال المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة بواقع 5 انتصارات فقط من 19 لقاء، وتلقى آرسنال 5 هزائم وتعادل 9 مرات، وسجل الفريق 25 هدفا واستقبل 28 هدفا.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 32 نقطة من خلال 10 انتصارات و7 هزائم وتعادلين، وسجل ”البلوز“ 33 هدفا واستقبل 27 هدفا.