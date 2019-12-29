تقارير: ديفيد مويز يعود لتدريب ويستهام خلفا لبليغريني

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ومحطة ”سكاي سبورتس“ اليوم الأحد أن ويستهام يونايتد المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سيعيد تعيين ديفيد مويز مدربا للفريق خلفا لمانويل بليغريني.

وأُقيل المدرب التشيلي بعد الخسارة 1/2 بملعبه أمام ليستر سيتي أمس السبت وهي تاسع هزيمة للفريق في 12 مباراة بالدوري ليتراجع للمركز 17 بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.

وستكون هذه ثاني فترة لمويز مع ويستهام بعد أن أنقذه من الهبوط في موسم 2017/2018 خلال ارتباط امتد 6 أشهر.

وتولى مويز قيادة ويستهام في نوفمبر تشرين الثاني 2017 ليخلف سلافن بيليتش وانتشله من منطقة الخطر لينهي الموسم في المركز الثالث عشر.

لكن النادي اختار عدم تجديد العقد وعين بليغريني الفائز بلقب الدوري من قبل مع مانشستر سيتي وقاد ويستهام للمركز العاشر في الموسم الماضي.

وإذا عاد مويز للمنصب فإن أول مباراة له ستكون بملعب ويستهام أمام بورنموث صاحب المركز السادس عشر يوم الأربعاء.