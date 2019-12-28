ليستر سيتي يستعيد التوازن ويعبر وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

تجاوز ليستر سيتي هزيمتين متتاليتين ليفوز 2-1 على مستضيفه وست هام يونايتد اليوم السبت، ويعود لمطاردة ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأدخل المدرب بريندان رودجرز تسعة تغييرات على تشكيلة ليستر التي خسرت 4-صفر أمام ليفربول قبل أقل من 48 ساعة، لكن الفريق كان أفضل من وست هام، وحسم الفوز بهدفي كليشي إيهيناتشو وديماراي غراي.

وأهدر جراي ركلة جزاء أنقذها الحارس العائد أوكاش فابيانسكي لكن إيهيناتشو منح ليستر تقدما مستحقا في الدقيقة 40.

ويستهام 1 × 2 ليستر سيتي | أهداف المباراة ????#WHULEI

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حساب الأهداف : @ADNAN_GOAL pic.twitter.com/XlM6pRS73H — fastergoal480 (@fastergoal480) December 28, 2019

وهز وست هام الشباك من الهجمة الوحيدة في الشوط الأول عبر بابلو فورنالز.

واستعاد ليستر التقدم في الدقيقة 56 بعد هجمة مرتدة مثالية أنهاها جراي في المرمى، وكان يمكن للفريق الضيف الخروج بانتصار أكبر بينما زادت مخاوف وست هام من الهبوط.

وابتعد ليستر بأربع نقاط عن مانشستر سيتي، الذي تغلب عليه 3-1 السبت الماضي، في حين قلص الفارق إلى عشر نقاط مع ليفربول، وبقي وست هام، الذي لم يفز على أرضه منذ سبتمبر أيلول، في المركز 17 متقدما بنقطة واحدة عن منطقة الخطر.