لماذا قطع فيرجيل فان دايك احتفاله في فوز ليفربول على ليستر سيتي؟ (صور)

شهدت مباراة ليستر سيتي وليفربول، في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، التي أقيمت أمس الخميس على ملعب ”كينغ باور ستاديوم“، وانتهت بانتصار ساحق للريدز برباعية نظيفة، تصرفًا رائعًا لمدافع ونجم ليفربول، الهولندي فيرجيل فان دايك.

وبحسب صحيفة ”صن“ البريطانية، فإن فان دايك توجه إلى مدرّج جماهير ليفربول لتحيتهم بعد الفوز الكبير الذي حققه بطل أوروبا وكأس العالم للأندية، على المنافس المباشر في الدوري الإنجليزي، ولكنه قطع احتفاله لسبب غريب.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إلى أن فان دايك ترك احتفالات زملائه مع الجماهير، وذهب لمساعدة أحد عمال ملعب ”كينغ باور ستاديوم“ في تسوية أرضية الملعب بواسطة ماكينة قص وتسوية العشب.

ورصدت كاميرات مصوري المباراة قيام فان دايك بمساعدة عامل الملعب، وتحركه بماكينة تسوية أرضية ”كينغ باور ستاديوم“.

وانتصر ليفربول على ليستر سيتي برباعية نظيفة، عن طريق البرازيلي روبرتو فيرمينو، وجيمس ميلنر من ركلة جزاء، وألكسندر أرنولد، ليوسع الريدز فارق النقاط مع الثعالب إلى 13 نقطة، علمًا بأن ليفربول لديه مباراة مؤجلة.

ولن يجد ليفربول متنفسًا طويلًا للراحة، إذ يتعين عليه خوض مواجهة قوية أمام وولفرهامبتون بعد غد الأحد، على ملعب ”أنفيلد“، قبل أن يستضيف شيفيلد يونايتد مساء الخميس المقبل.

وانتقد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول جدول ”البوكسنغ داي“، الذي يجبر لاعبي الأندية على خوض 3 مباريات في 6 أيام، واصفًا ذلك بأنه ”جريمة“.