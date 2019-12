ماذا قال كلوب ورودجرز عن أداء ألكسندر- أرنولد في مباراة ليستر سيتي ضد ليفربول؟

وصف بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تمريرات ترينت ألكسندر- أرنولد الظهير الأيمن لليفربول ”بالمذهلة“، وقال إن غريزة اللاعب البالغ من العمر 21 عاما الهجومية جيدة مثل التي يملكها أي لاعب وسط.

وصنع ألكسندر- أرنولد هدفين لزميله روبرتو فيرمينو وتسبب في ركلة جزاء وهز الشباك، ليختتم فوز ليفربول 4/0 على مستضيفه ليستر سيتي، أمس الخميس، ويعزز فريقه صدارته بفارق 13 نقطة عن صاحب المركز الثاني كما يملك مباراة مؤجلة.

وبدأ اللاعب الذي تخرج في أكاديمية ليفربول مشواره كلاعب وسط وشارك لأول مرة مع الفريق الأول، مع المدرب السابق رودجرز في 2015، لكنه يقدم أداء مذهلا في دفاع فريق المدرب يورغن كلوب وصنع 8 أهداف هذا الموسم.

وأبلغ رودجرز مؤتمرا صحفيا: ”بالنسبة لي فهو ظهير أيمن يلعب مثل أي لاعب وسط. مدى تمريراته مذهل… كان يشارك في خط الوسط في بدايته“.

وأضاف: ”الكفاءة والخبرة اللتان اكتسبهما مع يورغن كانتا مذهلتين. ترينت هو الظهير الأيمن الأفضل في إنجلترا ويقدم أداء ثابتا“.

وقال كلوب إن تمريرات ألكسندر- أرنولد العرضية كانت استثنائية، لكنه رفض الإجابة عن سؤال بشأن هل أصبح لاعبه أفضل ظهير أيمن في العالم أم لا؟.

