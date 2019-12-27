ماذا قال كلوب ورودجرز عن أداء ألكسندر- أرنولد في مباراة ليستر سيتي ضد ليفربول؟

وصف بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تمريرات ترينت ألكسندر- أرنولد الظهير الأيمن لليفربول ”بالمذهلة“، وقال إن غريزة اللاعب البالغ من العمر 21 عاما الهجومية جيدة مثل التي يملكها أي لاعب وسط.

وصنع ألكسندر- أرنولد هدفين لزميله روبرتو فيرمينو وتسبب في ركلة جزاء وهز الشباك، ليختتم فوز ليفربول 4/0 على مستضيفه ليستر سيتي، أمس الخميس، ويعزز فريقه صدارته بفارق 13 نقطة عن صاحب المركز الثاني كما يملك مباراة مؤجلة.

وبدأ اللاعب الذي تخرج في أكاديمية ليفربول مشواره كلاعب وسط وشارك لأول مرة مع الفريق الأول، مع المدرب السابق رودجرز في 2015، لكنه يقدم أداء مذهلا في دفاع فريق المدرب يورغن كلوب وصنع 8 أهداف هذا الموسم.

وأبلغ رودجرز مؤتمرا صحفيا: ”بالنسبة لي فهو ظهير أيمن يلعب مثل أي لاعب وسط. مدى تمريراته مذهل… كان يشارك في خط الوسط في بدايته“.

وأضاف: ”الكفاءة والخبرة اللتان اكتسبهما مع يورغن كانتا مذهلتين. ترينت هو الظهير الأيمن الأفضل في إنجلترا ويقدم أداء ثابتا“.

وقال كلوب إن تمريرات ألكسندر- أرنولد العرضية كانت استثنائية، لكنه رفض الإجابة عن سؤال بشأن هل أصبح لاعبه أفضل ظهير أيمن في العالم أم لا؟.

Trent Alexander-Arnold out here hitting targets like no-one else ???? pic.twitter.com/Trf43xdTAu — B/R Football (@brfootball) December 26, 2019

وتابع: ”الحقيقة لست مهتما. دعوني أقول إننا لا نبحث عن (ظهير أيمن). قدم أداء رائعا لكن ليس مثاليا… كان مؤثرا وساعدنا كثيرا. نعلم مدى أهمية تمريراته العرضية لنا، لذا كانت استثنائية“.

وأردف رودجرز: ”لكني لا أستطيع المقارنة؛ لأن في الوقت الحالي أشاهد مباريات ليفربول فقط، لذا لا أتابع الآخرين“.

في سياق ذي صلة، أبدى الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، إعجابه باحتفالات ليفربول خلال الفوز على ليستر سيتي.

واحتفل أرنولد على طريقة مبابي واضعا ذراعيه على صدره، ونشر أرنولد صورة لاحتفاله على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، وعلق عليها: ”أقوم بأي شيء يفعله مبابي“.