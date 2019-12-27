 ليفربول يقطع إعارة ناثانيل فيليبس لشتوتغارت الألماني – إرم نيوز‬‎

ليفربول يقطع إعارة ناثانيل فيليبس لشتوتغارت الألماني

ليفربول يقطع إعارة ناثانيل فيليبس لشتوتغارت الألماني

المصدر: فريق التحرير

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي إنهاء إعارة لاعبه ناثانيل فيليبس لنادي شتوتغارت الألماني، واستعادته من جديد ليدعم فريق كرة القدم الأول مع بداية الانتقالات الشتوية.

ونشر النادي بيانا رسميا قال فيه: ”توصل ليفربول إلى اتفاق مع شتوتغارت بعودة ناثانيل فيليبس وإنهاء إعارته، ليكون مع الفريق بداية من يناير“.

وأضاف النادي: ”سيكون اللاعب متاحا للمشاركة مع الريدز في بداية الشهر المقبل، وسيكون بإمكانه المشاركة مع الفريق بداية من مباراة إيفرتون يوم 5 يناير في كأس الاتحاد“.

فيليبس (23 عاما)، لعب 11 مباراة مع الفريق الألماني هذا الموسم، وهو ثاني صفقات ليفربول الشتوية بعد ضم الياباني تاكومي مينامينو.

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