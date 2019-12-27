ليفربول الشرس يسعى لخطوة جديدة نحو لقب الدوري الإنجليزي وآرسنال يصطدم بتشيلسي

وسّع فوز ليفربول الساحق 4/0 على صاحب المركز الثاني ليستر سيتي الفارق في الصدارة إلى 13 نقطة أمس الخميس لكن لا يوجد متسع من الوقت أمام فريق المدرب يورغن كلوب ليحتفل بنجاحه.

وسيعود ليفربول للعب بعد غد الأحد ضد وولفرهامبتون واندرارز في استاد أنفيلد قبل أن يخوض مواجهة صعبة أخرى بملعبه أمام شيفيلد يونايتد يوم الخميس.

ويملك وولفرهامبتون القدرة على إزعاج أي فريق في الدوري لكن حتى ليستر سيتي المبهر انهار أمام قوة ليفربول.

وعادل ليفربول أكبر فارق نقاط في الصدارة في تاريخ الدوري خلال هذه المرحلة بالموسم ولم يفشل فريق في التتويج باللقب بعد الوصول لهذا الفارق.

ويمضي ليفربول في طريقه نحو خوض موسم كامل دون هزيمة وهو إنجاز حققه آرسنال في موسم 2003/2004 وبريستون نورث في 1888/1889.

وربما يمكن التنبؤ بهذا لكن كلوب يريد تجنب أي تكهنات خاصة أن فريقه لم يسبق له الفوز بلقب الدوري خلال 30 عامًا.

وقال كلوب: ”يمكنني أن أكتب القصص بنفسي.. القصة الأولى عن عدم خسارة أي فريق في التاريخ – أو في تاريخ الكرة البريطانية على الأقل – الصدارة بعد الوصول لهذا الفارق في النقاط“.

وأضاف ”لكن هذا يبدو سلبيًا بالنسبة لي. لماذا يجب أن نفكر في هذا الأمر؟ نركز فقط في المباريات المقبلة“.

وتابع كلوب ”سنلعب ضد ولفرهامبتون وشيفيلد يونايتد ثم إيفرتون (في الدور الثالث بكأس الاتحاد الإنجليزي) وتوتنهام ومانشستر يونايتد في المباريات الخمس المقبلة، لا يبدو لي أن هذه المباريات محسومة لنا لكي أكون صادقا“.

معارك أشرس

وباستثناء حدوث انهيار غير متوقع لليفربول فإن المعارك الأشرس ستكون في المربع الذهبي وفي قاع الجدول.

ويحتاج تشيلسي إلى استجماع قواه، بعد أن خسر 5 مرات في آخر 7 مباريات في الدوري، عندما يتجه في رحلة قصيرة إلى ملعب آرسنال حيث يخوض المدرب ميكيل أرتيتا أول مباراة على أرضه.

وظهر تشيلسي بشكل أفضل خارج ملعبه هذا الموسم إذ فاز 6 مرات في 9 مباريات لكن آرسنال المتراجع للمركز الحادي عشر يحتاج لإعادة الانطلاق سريعا إذا أراد أي فرصة للتأهل للمسابقات الأوروبية.

وعانى ليستر سيتي من هزيمتين متتاليتين أمام مانشستر سيتي وليفربول وسيحرص على التمسك بفرصه في التأهل لدوري الأبطال بالتغلب على ويستهام يونايتد المتعثر.

وسيستضيف مانشستر سيتي، الذي يواجه ولفرهامبتون في وقت لاحق اليوم الجمعة، شيفيلد يونايتد مفاجأة البطولة وصاحب المركز السادس بعد غد الأحد.

ويحل مانشستر يونايتد، المنتعش بعد فوزه الكبير 4/1 على نيوكاسل يونايتد أمس الخميس، ضيفا على بيرنلي أما توتنهام هوتسبير فيلعب ضد مستضيفه نوريتش سيتي القابع في المركز الأخير.