تقرير: توتنهام يقترح صفقة تبادلية على ريال مدريد

ذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن توتنهام الإنجليزي يرغب في إعادة نجمه السابق، الويلزي غاريث بيل من ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2020، ومستعد للتخلي عن الدنماركي كريستيان إريكسن بالإضافة لمبلغ 25.7 مليون جنيه إسترليني لضمه.

ويعيش غاريث بيل فترة سيئة في ريال مدريد ولم يشارك سوى في 13 مباراة هذا الموسم بالإضافة لكثرة إصاباته التي غيبته فترة طويلة عن الملاعب.

كما أصبح النجم الويلزي غير مرغوب فيه من طرف جماهير سانتياغو برنابيو التي تواجهه بصافرات الاستهجان على خلفية احتفاله الشهير بتأهل منتخب بلاده لنهائيات أمم أوروبا 2020 بعلم بلاده مكتوب عليه ”ويلز – الغولف – ريال مدريد وفق هذا الترتيب“.

وأكدت ”صن“ أن النجم الويلزي قد يكون على اتصال مع البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام بشأن عودته للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشاد غاريث بيل سابقا بتعاقد توتنهام مع جوزيه مورينيو مؤكدا أنه مدرب يحب الفوز بالألقاب وهو ما يجعل من شراكته مع الفريق جيدة للفوز بالألقاب.

كما سبق للمدرب البرتغالي أن حاول ضم النجم الويلزي حين كان مدربا لمانشستر يونايتد، لكنه واجه صمت اللاعب الذي لم يعبر عن رغبته في الرحيل.

ويرغب توتنهام في التخلص من لاعب الوسط الدانماركي كريستيان إيركسن الذي ينتهي عقده الصيف المقبل، وبإمكانه الرحيل مجانًا ولذلك يأمل في بيعه في فترة الانتقالات الشتوية.

كما أكد مورينيو في تصريحات سابقة أنه لن يدفع إدارة الفريق لصرف مبالغ كبيرة في سوق الانتقالات الشتوية مفضلا العمل مع اللاعبين الحاليين الذين يملكون مستقبلا طويلا في الفريق، ولذلك أجلس لاعب الوسط الدانماركي بديلا في عدة مباريات.