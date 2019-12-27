عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية: ”تجاوز تاريخي“.. دوري الريدز.. وميلان يبتسم (صور)

شكّل فوز ليفربول على ليستر سيتي وإحكام سيطرته على الدوري الإنجليزي الممتاز وإمكانية غياب البلجيكي إيدن هازارد عن ريال مدريد في السوبر الإسباني بالسعودية أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف باقتراب عودة زلاتان إبراهيموفيتش، لميلان وأخبار الأندية السعودية، ومباريات الدوري السعودي، وماراثون زايد في الإمارات، وصفقة كافاني المنتظرة من طرف أتلتيكو مدريد، والتجاوز التاريخي المنتظر لبرشلونة لغريمه التقليدي ريال مدريد.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الضربة الجديدة لريال مدريد والمتعلقة بإمكانية غياب البلجيكي إيدن هازارد عن كأس السوبر الإسباني في السعودية وكتبت ”لا يوجد نجم في الشرق“.

كما تحدثت عن صفقة إيدينسون كافاني التي يسعى خلفها أتلتيكو مدريد وكتبت حول تصريح مواطنه دييغو فورلان ”فورلان: كافاني في أتلتيكو مدريد سيكون ذلك مذهلًا“.



سبورت

ركزت الصحيفة على اقتراب برشلونة من تجاوز غريمه ريال مدريد في عدد الأهداف في الدوري الإسباني عبر التاريخ وكتبت ”التجاوز التاريخي“.

كما تحدثت عن إعارة كارليس ألينيا لريال بيتيس وكتبت ”ألينيا لريال بتيس معارًا دون بند يتيح شراء عقده“.

كما اهتمت بالبلجيكي هازارد وموعد عودته لريال مدريد وكتبت ”هازارد لن يعود قبل فبراير“.

وتحدثت الصحيفة عن فوز ليفربول على ليستر سيتي وسيطرته على الصدارة وكتبت ”ليفربول يسيطر على الدوري الإنجليزي الممتاز“.



موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز ليفربول أمام ليستر سيتي وإحكام سيطرته على الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت ”دوري الريدز“.

كما عرّفت بكل الأطر الفنية لبرشلونة هذا الموسم.

الصحيفة اهتمت بريال مدريد والضربة التي تلقاها بإمكانية غياب هازارد عن السوبر الإسباني في السعودية وكتبت ”هازارد قد يغيب عن السوبر الإسباني“.

كما تحدثت عن إسبانيول وكتبت ”أبيلاردو سيعلن اليوم مدربًا جديدًا لإسبانيول“.



أس

ركزت الصحيفة على الدولي الإسباني الشاب فابيان رويز متوسط ميدان نابولي الإيطالي ومحاولة ريال مدريد ضمه وكتبت ”تسريع ملف فابيان رويز“.

كما تحدثت عن صفقة أتلتيكو مدريد المقبلة والمتعلقة بإيدينسون كافاني وكتبت ”كافاني سيضغط من أجل الخروج من باريس سان جرمان“.



الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تتويجها للاعب التنس الإسباني رافائيل نادال لدى الرجال ولاعبة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز بجائزة بطل الأبطال وكتبت ”7 من ذهب“.

كما اهتمت بفوز ليفربول الكبير على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت ”الريدز هذا جنون“.



الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على قطبي ميلان وصفقات الشتاء حيث يقترب ميلان من إعادة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، وإنتر ميلان من التعاقد مع التشيلي أرتورو فيدال لاعب برشلونة.

كما اهتمت بالفوز الأول لكارلو أنشيلوتي رفقة إيفرتون الذي قاده لأول مرة كمدرب جديد واقتراب كافاني من أتلتيكو مدريد.



توتو سبورت

ركزت الصحيفة على السويدي زلاتان إبراهيموفيتش وإمكانية عودته لميلان وكتبت ”ميلان يبتسم، إبرا قال نعم“.

كما اهتمت بالنرويجي الشاب إيرلينغ هالاند وكتبت ”يوفنتوس هالاند كنت تأخذ مثل هذا“.



الصحافة السعودية الرياضية

ركزت الصحيفة على مباريات الدوري السعودي وتعادل الهلال والحزم وكتبت ”الأزرق ينجو بالتعادل“.

كما تحدثت عن أخبار الأندية السعودية وكتبت عن الأهلي ”الهيئة تجهز عمومية الأهلي“، وعن النصر كتبت ”السوبر يؤجل مغادري النصر“، وعن الاتحاد كتبت ”مكافأة الهبوط أبعدت كوستا“.

الصحيفة اهتمت بالموسم المقبل بالدوري السعودي وكتبت ”3 أطراف تحدد روزنامة الموسم المقبل“.



الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على ماراثون زايد في نسخته السادسة وكتبت ”ماراثون زايد نهر الخير يصل السويس“.

كما اهتمت بالعملية الجراحية التي سيجريها البرازيلي إيغور كورنادو لاعب الشارقة وكتبت ”الطبيب حضر خصيصًا من باريس، إيغور يجري جراحة في دبي اليوم“.

كما تحدثت عن نصف نهائي كأس الخليج العربي وكتبت ”مقترح بتأجيل نصف نهائي كأس الخليج العربي“.



الصحف البريطانية

ميرور

ركزت الصحيفة على فوز ليفربول على ليستر سيتي 4/0 في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت ”قبضة فيرمينو“.

كما اهتمت بتألق ماركوس راشفورد وماسون غرينوود خلال فوز مانشستر يونايتد على نيوكاسل 4/1، كتبت ”راشفورد وغرينوود يمكن أن يكونا تمامًا مثل كريستيانو رونالدو“.

