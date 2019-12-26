أهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي: 4/0 للريدز (فيديو)

تقدم البرازيلي روبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول بهدف لصالح فريقه في شباك ليستر سيتي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقابل فيرمينو عرضية رائعة من ألكسندر أرنولد وسدد رأسية نموذجية في شباك شمايكل حارس ليستر.

وأضاف جيمس ميلنر الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 70 من ركلة جزاء، وعزز فيرمينو تقدم ليفربول بالهدف الثالث في الدقيقة 74.

وترجم ألكسندر أرنولد تألقه في الدقيقة 77 وأحرز الهدف الرابع من تسديدة قوية.

ليستر سيتي 0 × 1 ليفربول | هدف فيرمينهو⚽️???? pic.twitter.com/EC74KKILcj — . (@rXjrlc4y4Bvt1RF) December 26, 2019

الدوري الانجليزي | ليستر سيتي 0 × 2 ليفربول |هدف الثاني ليفربول ميلنر من ركلة جزاء HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/wRw2AIIHz4 — يقولون ليفربول راح يحقق الدوري بدون ولا خسارة ! (@ddqq1s) December 26, 2019

قوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ليفربول ثالث , فيرمينهو HD حسابي الاساسي @iF26L pic.twitter.com/VWWHx7Myjw — فيصل اهداف (@CSHDZ4) December 26, 2019

قووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ليفربول الرابع , ارنولد ???????????????? HD حسابي الاساسي @iF26L pic.twitter.com/S5lPWkZZzT — فيصل اهداف (@CSHDZ4) December 26, 2019

وتقام منافسات الجولة تزامنا مع احتفالات فتح صناديق هدايا الكريسماس (بوكسينغ داي)، ويتطلع ليفربول إلى الاحتفال عبر الفوز أمام ليستر، لتعزيز موقعه في صدارة الدوري والتقدم خطوة كبيرة نحو لقب الدوري الإنجليزي الغائب عنه منذ عام 1990.

ويحتل ليفربول، الذي يدربه المدير الفني يورغن كلوب، صدارة الدوري برصيد 49 نقطة بفارق عشر نقاط أمام ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، وسيوسع الفارق إلى 13 نقطة في حالة الفوز في مباراة الغد، وتتبقى لليفربول مباراة مؤجلة.

وخلف ليستر سيتي، يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 38 نقطة ويليه تشيلسي في المركز الرابع برصيد 32 نقطة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا هو العام الرابع الذي يحتل فيه ليفربول صدارة الدوري خلال فترة الاحتفال بالكريسماس، لكنه أخفق في المرات الثلاث الماضية في مواصلة المشوار نحو منصة التتويج.

لكن الأمر قد يبدو مختلفا خلال هذا الموسم، إذ لم يتلق ليفربول أي هزيمة خلال 34 مباراة بالدوري، بحساب مباريات الموسم الماضي، وحقق 16 انتصارا خلال 17 مباراة خاضها في المسابقة حتى الآن هذا الموسم.

ويحظى ليفربول بثقة هائلة في الوقت الحالي، خاصة بعد أن توج السبت الماضي، للمرة الأولى في تاريخه، بلقب كأس العالم للأندية، وذلك بالفوز على فلامنغو البرازيلي 1-0 في المباراة النهائية للبطولة.