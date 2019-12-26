الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة ليستر سيتي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي‎

تتجه الأنظار مساء اليوم الخميس إلى ملاعب الدوري الإنجليزي مجددا لمتابعة الجولة التاسعة عشرة للبريمييرليغ إذ تقام اليوم 9 مواجهات وتختتم الجولة غدا الجمعة بلقاء مانشستر سيتي ضد مضيفه وولفر هامبتون.

ويعود ليفربول مجددا لأجواء البريمييرليغ بعد تتويجه ببطولة كأس العالم للأندية ويحل ضيفا على ليستر سيتي في مواجهة تتصدر متابعة عشاق الكرة الإنجليزية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة ليستر سيتي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”ووكرز“ معقل ليستر سيتي في الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الخميس بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق رؤوف خليف.

ترتيب الفريقين

يحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة من 17 مباراة وله لقاء مؤجل، وحقق الريدز 16 انتصارا وتعادل وحيد في مسيرة ممتازة لفريق المدرب الألماني يورجن كلوب.

ويحتل ليستر سيتي المركز الثاني برصيد 39 نقطة جمعها من 18 لقاء، وحقق الفريق 12 انتصارا وتلقى 3 هزائم وتعادل 3 مرات في موسم مميز -أيضا- لأبناء المدرب الأيرلندي برندان رودجرز.

ويبدو هجوم ليفربول أفضل بعض الشيء بعدما سجل 42 هدفا في 17 مباراة بينما سجل هجوم ليستر سيتي 41 هدفا في 18 لقاء كما أن دفاع الفريقين استقبل 14 هدفا وهو ما يصنع مواجهة متكافئة.

وفاز ليفربول بنتيجة 2-1 في آخر لقاء ضد ليستر سيتي يوم الـ5 من أكتوبر الماضي على ملعب آنفيلد بالجولة الثامنة للدوري، ولم يحقق ليستر سيتي الفوز في آخر 5 مواجهات.

رودجرز ضد ليفربول

تبدو المواجهة خاصة بين المدرب الأيرلندي رودجرز المدير الفني لفريق ليستر سيتي وفريق ليفربول الذي سبق أن دربه من قبل في الفترة بين 2012 إلى 2015.

وواجه رودجرز ليفربول 3 مرات فقط حقق الفوز مرة وخسر آخر وتعادل أيضا في لقاء آخر كما أنه واجه كلوب مدرب الريدز مرة واحدة فاز بها الألماني الذي واجه ليستر 10 مرات وحقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل مرة وخسر 3 مرات.

ليفربول ما بعد المونديال

يبحث فريق ليفربول عن مواصلة مشوار الانتصارات بعدما حقق لقب كأس العالم للأندية أخيرا في قطر ويظهر للمرة الأولى بعد مونديال الأندية.

وأكد المدرب يورغن كلوب قبل اللقاء أن المباراة ستكون صعبة ليس فقط لأنها في ”بوكسنج داي“ ولكن أيضا لقوة ليستر سيتي وسيحاول فريقه تحقيق الفوز.

ويعاني ليفربول غيابات مؤثرة بداية من البرازيلي فابينهو نجم الوسط وديان لوفرين وأليكس تشامبرلين وناثانييل كلاين وجويل ماتيب كما أن الشكوك تحيط بمشاركة جورجينهو فاينالدوم.

ويعتمد ليفربول على تشكيلة تضم الحارس أليسون باكير وأمامه الرباعي فيرجيل فان ديك وجوزيف جوميز وترينت أرنولد وأندري روبرتسون في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط جوردان هندرسون ونابي كيتا وجيمس ميلنر مع مثلث الهجوم روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح وساديو ماني.

ليستر.. وأفكار رودجرز

يبحث ليستر سيتي عن إلحاق الهزيمة الأولى بمنافسه ليفربول في الدوري خلال الموسم الحالي وتقليص فارق النقاط مع الريدز.

وقال المدرب برندان رودجرز المدير الفني لفريق ليستر سيتي قبل المباراة، إن هذه المواجهة ستكون المقياس الحقيقي لفريق ليستر هذا الموسم خاصة بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي.

ويغيب عن ليستر لاعبه ماتيو جيمس، ويعتمد رودجرز على طريقة 4-5-1 بوجود الحارس كاسبر شمايكل وأمامه رباعي الدفاع جوني إيفانز وكاجلار سويونكو وريكاردو بيريرا وبن تشيلويل.

ويقود خط الوسط اللاعب المتميز ويلفريد نديدي وبجواره يوري تليمانس وجيمس ماديسون مع الجناحين السريعين أيوزي بيريز وهيرفي بارنيس مع المهاجم القناص جيمي فاردي.

وقال محمد شوق، لاعب وسط ميدلسبره الإنجليزي الأسبق لإرم نيوز، إن هذا اللقاء سيكون مسرحا لصراع بين فاردي وقوة هجوم الريدز موضحا أن دفاع الفريقين في اختبار صعب لإيقاف الأسلحة الهجومية.

وأوضح أن ليفربول لديه قدرات في الوسط في سرعة بناء ونقل الهجات وهو الأمر الذي يسعى لإيقافه رودجرز الذي يعتمد -أيضا- على الكرات العرضية وقوة وصلابة خط الوسط.